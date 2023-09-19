Загородный дом Квитковой и Добрынина продается за почти 12 миллионов гривен: как выглядит жилище (фото)

Трехэтажный особняк звездной экс-пары расположен в коттеджном городке неподалеку столицы

В сети продается загородный дом бывших супругов Никиты Добрынина и Дарьи Квитковой, которые поженились после проекта "Холостяк", но развелись спустя три года в браке. Цена жилья составляет 11 794 528 грн (320 тысяч долларов).

Фото дома звездной экс-пары появилось на сайте онлайн-объявлений OLX. Сразу после новости о расставании супруги заявляли о намерении продать жилье, нажитое ими в браке.

Так, на продажу выставлен трехэтажный дом площадью 150 кв. м в с. Гатное, что под Киевом. Территория жилища занимает 3,5 сотки. Сообщается, что в особняке дизайнерский ремонт, в стоимость входит мебель и бытовая техника. Кроме того, есть гараж и навес для двух авто, терраса с зоной барбекю, подвал, который, по данным риэлторов, может служить укрытием.

В социальных сетях после развода Квиткова и Добрынин удалили многие снимки из дома, где жили. Тем не менее, на некоторых старых кадрах инфлюэнсеров без труда можно узнать жилье, которое продается за почти 12 миллионов гривен.

Как выглядит дом Квитковой и Добрынина

Объявление о продаже дома, где жили Добрынин и Квиткова. Фото OLX

Коллаж: OLX, Instagram Д. Квитковой

Коллаж: OLX, Instagram Д. Квитковой

Коллаж: OLX, Instagram Д. Квитковой

Коллаж: OLX, Instagram Н. Добрынина

Коллаж: OLX, Instagram Н. Добрынина

Коллаж: OLX, Instagram Д. Квитковой

Коллаж: OLX, Instagram Н. Добрынина

Дом Квитковой и Добрынина внутри. Фото: OLX

В доме остались некоторые вещи звездной экс-пары. Коллаж: OLX

Телеведущий Никита Добрынин и блогерша Даша Квиткова познакомились на телепроекте "Холостяк". Не только продолжили роман после окончания шоу, а и поженились в августе 2020 года, чуть позже и обзавелись жильем за городом. В июле 2021 году у пары родился первенец Лев. В сентябре прошлого обвенчались. О разводе супругов стало известно в начале 2023 года.