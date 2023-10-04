Зелений змій занапастив кар’єру і життя: топ-7 зірок, які померли від алкоголізму

Життя селебріті часто супроводжується вседозволеністю та залежностями, деяких шкідливі звички занапастили

Зірки такі ж смертні люди, як і ми. Життя деяких селебріті іноді супроводжується не тільки славою та визнанням, а й депресіями, залежностями та шкідливими звичками.

Деякі зі знаменитостей, одержуючи славу та гроші, пускаються берега — із виснажливими гулянками, алкоголем та наркотиками. Часто такі шкідливі звички призводять до смерті, пише starsinsider.com.

Ми розповімо про сім зірок, які пішли з життя через зловживання алкоголем.

Верн Тройєр

Відомий комік та актор Верн Тройєр прославився роллю Міні-Я у серіалі "Остін Пауерс". Він помер у віці 49 років після тривалої боротьби з алкоголізмом. Актор просто наклав на себе руки після чергової алкогольної інтоксикації.

Річард Бертон

Відомий актор та улюбленець публіки Річард Бертон був тимчасовим чоловіком Елізабет Тейлор. Більшість життя він вживав алкоголь і зрештою спиртне занапастило його. Актор помер раптово в 1984 році, але за цією несподіваною смертю стояли довгі роки залежності.

Ларрі Хегмен

Зірка "Далласа" Ларрі Хегмен, який зіграв лиходія Дж. Р. Юінга, пішов із життя у 2012 році, йому був 81 рік. Коли у 1990-х роках у нього діагностували рак та цироз, актору пересадили печінку, але через довгі роки алкоголізму, це його не врятувало.

Пітер Кук

Англійський комік Пітер Кук зробив дуже успішну кар’єру на британському телебаченні та знімався в кіно. Довгі роки артист боровся із залежністю від алкоголю, але у 57 років він помер. Причиною смерті була шлунково-кишкова кровотеча, до якої призвела згубна звичка.

Вероніка Лейк

Відома актриса Вероніка Лейк уславилася ролями в кіно. Спочатку кар’єра зірки різко пішла вгору, але згубна звичка знищила її кар’єру, а потім забрала життя. Актриса померла у віці 50 років від хвороб, спричинених алкоголем.

Емі Вайнхаус

Популярна британська співачка Емі Вайнхаус у свій час прославилася на весь світ. І хоча вона померла у 2011 році, її пісні мають шанувальників у різних країнах й досі. На момент смерті Емі мала багато залежностей, серед яких і алкоголізм, вона померла в 27 років.

Барбара Пейтон

Барбара Пейтон була акторкою-початківцем, якій пророкували блискучу кар’єру в кіно. Її перша слава була затьмарена проблемами з алкоголем та іншими речовинами, а під кінець життя вона загрузла у ще більших проблемах. Актрису звинувачували у шахрайстві та заняттях проституцією. Вона померла від тяжких хвороб у 39 років.

Селебрітс, які занапастили своє життя алкоголем

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