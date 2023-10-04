Зеленый змей загубил карьеру и жизнь: топ-7 звезд, которые умерли от алкоголизма

Жизнь селебрити часто сопровождается вседозволенностью и зависимостями, некоторых вредные привычки погубили

Звезды такие же смертные люди, как и мы все. Жизнь некоторых селебрити иногда сопровождается не только славой и признанием, но и депрессиями, зависимостями и вредными привычками.

Некоторые из знаменитостей, получая славу и деньги, пускаются во все тяжкие — с изнурительными гулянками, алкоголем и наркотиками. Часто такие вредные привычки приводят к смерти, пишет starsinsider.com.

Мы расскажем о семи звездах, которые ушли из жизни из-за злоупотребления алкоголем.

Верн Тройер

Известный комик и актер Верн Тройер прославился ролью Мини-Я в сериале "Остин Пауэрс". Он умер в возрасте 49 лет после долгой борьбы с алкоголизмом. Актер просто покончил с собой после очередной алкогольной интоксикации.

Ричард Бертон

Известный актер и любимец публики Ричард Бертон был временным мужем Элизабет Тейлор. Большую часть жизни он употреблял алкоголь и в конечном итоге спиртное погубило его. Актер умер внезапно в 1984 году, но за этой неожиданной кончиной стояли долгие годы зависимости.

Ларри Хэгмэн

Звезда "Далласа" Ларри Хэгмэн, который сыграл злодея Дж. Р. Юинга, ушел из жизни в 2012 году, ему был 81 год. Когда в 1990-х годах у него диагностировали рак и цирроз печени, актеру пересадили печень, но из-за долгих лет алкоголизма, это его не спасло.

Питер Кук

Английский комик Питер Кук сделал очень успешную карьеру на британском телевидении, а также снимался в кино. Долгие годы артист боролся с зависимостью от алкоголя, но в 57 лет он умер. Причиной смерти было желудочно-кишечное кровотечение, к которому привела пагубная привычка.

Вероника Лейк

Известная актриса Вероника Лейк прославилась ролями в кино. Поначалу карьера звезды резко пошла вверх, но пагубная привычка уничтожила ее карьеру, а затем забрала жизнь. Актриса умерла в возрасте 50 лет от болезней, вызванных алкоголем.

Эми Уайнхаус

Популярная британская певица Эми Уайнхаус в свое время прославилась на весь мир. И хотя она умерла в 2011 году, ее песни имеют поклонников в разных странах до сих пор. На момент смерти у Эми было много зависимостей, среди которых и алкоголизм, она умерла в 27 лет.

Барбара Пэйтон

Барбара Пэйтон была начинающей актрисой, которой пророчили блестящую карьеру в кино. Ее первая слава была омрачена проблемами с алкоголем и другими веществами, а под конец жизни она увязла в еще больших проблемах. Актрису обвиняли в мошенничестве и занятиями проституцией. Она умерла от тяжелых болезней в 39 лет.

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