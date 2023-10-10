Куди поділася Мотря зі "Спіймати Кайдаша": чим зараз займається актриса Антоніна Хижняк (фото)

Акторка продовжує зніматися, а також виступає у театрі

Телесеріал "Спіймати Кайдаша" продюсерки Наталки Ворожбит продовжує лишатися одним із найулюбленіших в українців, хоча вийшов на екрани три роки тому. 12-серійка за мотивами повісті Івана Нечуя-Левицького "Кайдашева сім'я" розкрила глядачам талановитих вітчизняних акторів, серед яких Антоніна Хижняк.

"Телеграф" розповідає, як склалася доля виконавиці ролі Мотрі після успіху серіалу. Антоніна Хижняк в серіалі та у житті має різний вигляд.

33-річна акторка кіно, театру та дубляжу Антоніна Хижняк блискавично впоралася з роллю запальної Мотрі Кайдаш. Її тандем з Тарасом Цимбалюком (Карпо) припав до душі публіці, як і екранна пара Дарини Федини (Мелашка) з Григорієм Баклановим (Лаврін), останній, до слова, встиг після виходу серіалу одружитися.

Антоніна Хижняк в серіалі "Спіймати Кайдаша" та в житті (фото)

Актриса гарна хоч на екрані, хоч в реальності

Стиль акторки відрізняється від її образу в серіалі

З часів виходу "Спіймати Кайдаша" Хижняк майже не змінилася

Акторка підтримує Україну під час війни та долучається до благодійності

Антоніна Хижняк відома, окрім "кайдашів", участю в серіалах "Слід", "Слов'яни", "Кохання з закритими очима". Цього року на екран вийшов воєнно-драматичний серіал "Я – Надія", знятий під час повномасштабного російського вторгнення, там акторка втілила одну з головних ролей. Незабаром очікується прем’єра проєкту "Зв'язок", де грає Хижняк, до речі, разом з "Карпом" — Тарасом Цимбалюком.

Під час повномасштабної війни Антоніна Хижняк лишається в країні (проживає в Київській області) та постійно долучається до благодійних заходів. Окрім зйомок акторка виступає в театрі. В соціальних мережах знаменитість ділиться світлинами зі зйомок та гастролей, інколи показує знімки з коханим та сином від першого шлюбу.

Антоніна Хижняк з коханим - актором Олександром Боднаром

Раніше "Телеграф" розповідав, куди поділася зірка "Спіймати Кайдаша" Дарина Федина. Роль Мелашки в серіалі стала дебютною для акторки.