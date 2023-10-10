Куда подевалась Мотря из "Поймать Кайдаша": чем сейчас занимается актриса Антонина Хижняк (фото)

Актриса продолжает сниматься, а также выступает в театре

Телесериал "Спіймати Кайдаша" продюсера Наталки Ворожбит продолжает оставаться одним из самых любимых у украинцев, хотя вышел на экраны три года назад. 12-серийка по мотивам повести Ивана Нечуя-Левицкого "Кайдашева сім'я" раскрыла зрителям талантливых отечественных актеров, среди которых Антонина Хижняк.

"Телеграф" рассказывает, как сложилась судьба исполнительницы роли Мотри после успеха сериала. Антонина Хижняк в сериале и в жизни выглядит по-разному.

33-летняя актриса кино, театра и дубляжа Антонина Хижняк блестяще справилась с ролью импульсивной Мотри Кайдаш. Ее тандем с Тарасом Цымбалюком (Карпо) пришелся по душе публике, как и экранная пара Дарьи Федины (Мелашка) с Григорием Баклановым (Лаврин), последний, к слову, успел после выхода сериала жениться.

Антонина Хижняк в сериале "Спіймати Кайдаша" и в жизни (фото)

Актриса хороша хоть на экране, хоть в реальности

Стиль актрисы отличается от ее образа в сериале

Со времен выхода "Поймать Кайдаша" Хижняк почти не изменилась

Актриса поддерживает Украину во время войны и приобщается к благотворительности

Антонина Хижняк известна, кроме "кайдашей", участием в сериалах "След", "Славяне", "Любовь с закрытыми глазами". В этом году на экран вышел военно-драматический сериал "Я — Надія", снятый во время полномасштабного российского вторжения, там актриса воплотила одну из главных ролей. В скором времени ожидается премьера проекта "Зв'язок", где играет Хижняк, кстати, вместе с "Карпом" — Тарасом Цымбалюком.

Во время полномасштабной войны Антонина Хижняк остается в стране (проживает в Киевской области) и постоянно приобщается к благотворительным мероприятиям. Кроме съемок актриса выступает в театре. В социальных сетях знаменитость делится фотографиями со съемок и гастролей, иногда показывает снимки с любимым и сыном от первого брака.

Антонина Хижняк с любимым – актером Александром Боднаром

Ранее "Телеграф" рассказывал, куда подевалась звезда "Поймать Кайдаша" Дарья Федина. Роль Мелашки в сериале стала дебютной для актрисы.