Дуа Ліпа з новим кольором волосся, Біллі Айліш у хустці: співачки показали нові образи (фото)

Виконавиці зустрілися з режисером касового фільму "Барбі" Гретою Гервіг

Британська співачка Дуа Ліпа та американка Біллі Айліш вклали чимало сил, щоб стати частиною фільму-рекордсмена з касових зборів "Барбі" з Марго Роббі у головній ролі. Артистки записали саундтреки, а режисером фільму стала Грета Гервіг. Тепер знаменитості зустрілися в одному місці.

У п’ятницю, 27 жовтня, виконавиці відвідали коктейльну вечірку, влаштовану на честь Гервіг у Західному Голлівуді, Каліфорнія. 28-річна Дуа та 21-річна Біллі продемонстрували на світському заході нові образи.

Так, Дуа Ліпа, яка цього року на Каннському кінофестивалі показала свого нового коханого, 41-річного французького кінорежисера Ромена Гавраса, постала перед гостями та фотографами з новим кольором волосся. Якщо раніше співачка була пекучою брюнеткою, то тепер перефарбувалась у яскравий бордовий відтінок.

Артистка була в розкішному образі: вона одягла шкіряний довгий сарафан, лаковані червоні туфлі з гострим носком і завершила лук срібними прикрасами.

Біллі Айліш віддає перевагу більш закритим вбранням. Цього разу молода зірка нарядилася у великий не за розміром сірий діловий костюм із жакетом та чорною водолазкою, черевики на шнурках. "Родзинкою" образу стала хустка, яку виконавиця накинула на голову.

Біллі з братом Фіннеасом О’Коннелл. Фото: Getty Images

Раніше "Телеграф" повідомляв, що 26-річна екскохана актора Леонардо ді Капріо "засвітилася" на червоній доріжці Римського кінофестивалю. Актриса Каміла Морроне відвідала прем’єру нового фільму зі своєю участю.