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Дуа Ліпа з новим кольором волосся, Біллі Айліш у хустці: співачки показали нові образи (фото)

Автор
Тетяна Кармазіна Тетяна Кармазіна
Дата публікації
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Автор
Дуа Ліпа, Біллі Айліш та Грета Гервіг Новина оновлена 28 жовтня 2023, 15:17
Дуа Ліпа, Біллі Айліш та Грета Гервіг. Фото Getty Images

Виконавиці зустрілися з режисером касового фільму "Барбі" Гретою Гервіг

Британська співачка Дуа Ліпа та американка Біллі Айліш вклали чимало сил, щоб стати частиною фільму-рекордсмена з касових зборів "Барбі" з Марго Роббі у головній ролі. Артистки записали саундтреки, а режисером фільму стала Грета Гервіг. Тепер знаменитості зустрілися в одному місці.

У п’ятницю, 27 жовтня, виконавиці відвідали коктейльну вечірку, влаштовану на честь Гервіг у Західному Голлівуді, Каліфорнія. 28-річна Дуа та 21-річна Біллі продемонстрували на світському заході нові образи.

Так, Дуа Ліпа, яка цього року на Каннському кінофестивалі показала свого нового коханого, 41-річного французького кінорежисера Ромена Гавраса, постала перед гостями та фотографами з новим кольором волосся. Якщо раніше співачка була пекучою брюнеткою, то тепер перефарбувалась у яскравий бордовий відтінок.

Дуа Ліпа Біллі Айліш Грета Гервіг

Артистка була в розкішному образі: вона одягла шкіряний довгий сарафан, лаковані червоні туфлі з гострим носком і завершила лук срібними прикрасами.

Дуа Липа

Біллі Айліш віддає перевагу більш закритим вбранням. Цього разу молода зірка нарядилася у великий не за розміром сірий діловий костюм із жакетом та чорною водолазкою, черевики на шнурках. "Родзинкою" образу стала хустка, яку виконавиця накинула на голову.

Біллі Айліш Грета Гервіг
Біллі Айліш Фіннеас О’Коннелл
Біллі з братом Фіннеасом О’Коннелл. Фото: Getty Images

Раніше "Телеграф" повідомляв, що 26-річна екскохана актора Леонардо ді Капріо "засвітилася" на червоній доріжці Римського кінофестивалю. Актриса Каміла Морроне відвідала прем’єру нового фільму зі своєю участю.

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