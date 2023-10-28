Дуа Липа с новым цветом волос, Билли Айлиш в платке: певицы показали новые образы (фото)

Исполнительницы встретились с режиссером кассового фильма "Барби" Гретой Гервиг

Британская певицы Дуа Липа и американка Билли Айлиш вложили немало сил, чтобы стать частью фильма-рекордсмена по кассовым сборам "Барби" с Марго Робби в главной роли. Артистки записали саундтреки, а режиссером фильма стала Грета Гервиг. Теперь знаменитости встретились в одном месте.

В пятницу, 27 октября, исполнительницы побывали на коктейльной вечеринке, устроенной в честь Гервиг в Западном Голливуде, Калифорния. 28-летняя Дуа и 21-летняя Билли продемонстрировали на светском мероприятии новые образы.

Так, Дуа Липа, которая в этом году на Каннском кинофестивале показала своего нового возлюбленного, 41-летнего французского кинорежиссера Ромена Гавраса, предстала перед гостями и фотографами с новым цветом волос. Если раньше певица была жгучей брюнеткой, то теперь перекрасилась в яркий бордовый оттенок.

Артистка была в роскошном образе: она надела кожаный длинный сарафан, лакированные красные туфли с острым носком и завершила лук серебренными украшениями.

Билли Айлиш предпочитает же более закрытые наряды. В этот раз молодая звезда принарядилась в большой не по размеру серый деловой костюм с жакетом и черной водолазкой, ботинки на шнурках. "Изюминкой" образа стал платок, который исполнительница накинула на голову.

Билли с братом Финнеасом О'Коннеллом. Фото: Getty Images

Ранее "Телеграф" сообщал, что 26-летняя экс-возлюбленная актера Леонардо ди Каприо "засветилась" на красной дорожке Римского кинофестиваля. Актриса Камила Морроне посетила премьеру нового фильма со своим участием.