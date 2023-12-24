Загинув разом з братом: нові деталі смерті українського актора Романа Новака

Актор "Молодого театру" загинув у ДТП на 25 році життя

Тільки нещодавно ми повідомляли про загибель на фронті українського актора Андрія Павленка. Слідом за ним, але вже в автокатастрофі, пішов з життя відомий молодий актор Роман Новак. Йому було всього 24 роки.

Заслужена артистка України Ольга Сумська поділилась у соцмережі Інстаграм деталями смерті свого колеги. За словами зірки, Роман загинув разом з рідним братом.

"Їхали до мами на Різдво… Мати втратила обох синів… Горе. Співчуття родині", — написала Сумська у сторіс. Нагадаємо, що про смерть Новака стало відомо 23 грудня з повідомлення у Фейсбуці пресслужби київського "Молодого театру".

"Досі не можемо повірити в цю страшну звістку. Не вистачає слів, щоб висловити біль втрати. Щирі співчуття родині Романа. Світла пам'ять талановитому акторові і нашому другові", — йшлося у повідомленні. Наразі невідомо, де і за яких саме обставин сталася ДТП.

Роман Новак народився у Черкасах і отримав вищу освіту в Київському національному університеті театру, кіно і телебачення імені Карпенка-Карого, де він успішно закінчив навчання у 2020 році.

Новак брав участь у різноманітних виставах, серед яких "Соломія", "Сон літньої ночі", "Ін'єкція безсмертя", "Кролик Гарві", "Хомо ферус, або сука-любов!", "Осінній блюз", "Підступність і любові", "Цап-ка-кіз" і "Шинель".

Раніше "Телеграф" повідомляв про загибель на фронті лейтенанта поліції Андрія Павлюка. Чоловікові було всього 25 років.