Погиб вместе с братом: новые детали смерти украинского актера Романа Новака

Актер "Молодого театра" погиб в ДТП на 25 году жизни

Только недавно мы сообщали о гибели на фронте украинского актера Андрея Павленко. Следом за ним, но уже в автокатастрофе, ушел из жизни известный молодой актер Роман Новак. Ему было всего 24 года.

Заслуженная артистка Украины Ольга Сумская поделилась в соцсети Инстаграм деталями смерти своего коллеги. По словам звезды, Роман погиб вместе с родным братом.

"Ехали к маме на Рождество... Мать потеряла обоих сыновей... Горе. Соболезнования семье", — написала Сумская в сторис. Напомним, что о смерти Новака стало известно 23 декабря из сообщения в Фейсбуке пресс-службы киевского "Молодого театра".

"До сих пор не можем поверить в это страшное известие. Не хватает слов, чтобы выразить боль утраты. Искренние соболезнования семье Романа. Светлая память талантливому актеру и нашему другу", — говорилось в сообщении. Пока неизвестно, где и при каких обстоятельствах произошло ДТП.

Роман Новак родился в Черкассах и получил высшее образование в Киевском национальном университете театра, кино и телевидения имени Карпенко-Карого, где он успешно закончил обучение в 2020 году.

Новак принимал участие в различных спектаклях, среди которых "Соломия", "Сон летней ночи", "Инъекция бессмертия", "Кролик Гарви", "Хомо ферус, или сука-любовь!", "Осенний блюз", "Коварство и любви", "Цап-ка-киз" и "Шинель".

Ранее "Телеграф" сообщал о гибели на фронте лейтенанта полиции Андрея Павлюка. Мужчине было всего 25 лет.