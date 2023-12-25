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Пальто Alexander McQueen і сережки Діани: Кейт Міддлтон викликала фурор у новому аутфіті (свіжі фото)

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Тетяна Кармазіна Тетяна Кармазіна
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Кейт Міддлтон з дочкою та старшим сином — Шарлоттою та Джорджем Новина оновлена 25 грудня 2023, 20:20
Кейт Міддлтон з дочкою та старшим сином — Шарлоттою та Джорджем. Фото Getty Images

Монархи відвідали щорічну різдвяну церковну службу у Сандрінгемі

Герцоги Уельські разом із дітьми традиційно приєдналися до церковної служби у Сандрінгемі, приуроченої до свята Різдва 25 грудня. Святкова прогулянка до церкви Святої Марії Магдалини проводиться щороку — це лише одна із різдвяних традицій королівської родини.

Цього дня усі члени британської родини зібралися в одному місці. Так, серед гостей були присутні не лише Кейт Міддлтон із принцом Вільямом та дітьми, але також король Чарльз III із дружиною Каміллою.

Як уже говорилося, 41-річна Кейт була з чоловіком та дітьми: 5-річним принцом Луї, 8-річною принцесою Шарлоттою та 10-річним принцом Джорджем. Герцогиня Уельська "сяяла" у синьому пальті її улюбленого дизайнерського бренду Alexander McQueen і виготовлених на замовлення черевиках від Gianvito Rossi.

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Фото: Getty Images

Надавши святковий образ вбранню завдяки капелюшку в тон, Кейт також віддала шану своїй покійній свекрусі, одягнувши сережки принцеси Діани, яка загинула в автокатастрофі в Парижі 1997 року.

Кейт Міддлтон
Фото: Getty Images
кейт міддлтон в капелюсі
Фото: Getty Images

Варто зазначити, що всі члени британської сім’ї мали святковий настрій. Король Чарльз III та його дружина Камілла вітали своїх підданих дорогою до церкви, де проходила різдвяна служба.

Чарльз III Камілла
Фото: Getty Images

Раніше ми писали, що на одному з недавніх заходів Кейт Міддлтон одягла улюблену тіару принцеси Діани — Lover’s Knot. Це елегантна прикраса, інкрустована діамантами та перлинами.

Теги:
#Принцеса Діана #Кейт Міддлтон #Стиль #Королівська сім'я #Alexander McQueen