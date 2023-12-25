Пальто Alexander McQueen і сережки Діани: Кейт Міддлтон викликала фурор у новому аутфіті (свіжі фото)

Монархи відвідали щорічну різдвяну церковну службу у Сандрінгемі

Герцоги Уельські разом із дітьми традиційно приєдналися до церковної служби у Сандрінгемі, приуроченої до свята Різдва 25 грудня. Святкова прогулянка до церкви Святої Марії Магдалини проводиться щороку — це лише одна із різдвяних традицій королівської родини.

Цього дня усі члени британської родини зібралися в одному місці. Так, серед гостей були присутні не лише Кейт Міддлтон із принцом Вільямом та дітьми, але також король Чарльз III із дружиною Каміллою.

Як уже говорилося, 41-річна Кейт була з чоловіком та дітьми: 5-річним принцом Луї, 8-річною принцесою Шарлоттою та 10-річним принцом Джорджем. Герцогиня Уельська "сяяла" у синьому пальті її улюбленого дизайнерського бренду Alexander McQueen і виготовлених на замовлення черевиках від Gianvito Rossi.

Фото: Getty Images

Надавши святковий образ вбранню завдяки капелюшку в тон, Кейт також віддала шану своїй покійній свекрусі, одягнувши сережки принцеси Діани, яка загинула в автокатастрофі в Парижі 1997 року.

Фото: Getty Images

Фото: Getty Images

Варто зазначити, що всі члени британської сім’ї мали святковий настрій. Король Чарльз III та його дружина Камілла вітали своїх підданих дорогою до церкви, де проходила різдвяна служба.

Фото: Getty Images

Раніше ми писали, що на одному з недавніх заходів Кейт Міддлтон одягла улюблену тіару принцеси Діани — Lover’s Knot. Це елегантна прикраса, інкрустована діамантами та перлинами.