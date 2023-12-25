Пальто Alexander McQueen и серьги Дианы: Кейт Миддлтон вызвала фурор в новом аутфите (свежие фото)

Монархи посетили ежегодную рождественскую церковную службу в Сандрингеме

Герцоги Уэльские вместе с детьми традиционно присоединились к церковной службе в Сандрингеме, приуроченной к празднику Рождеству 25 декабря. Праздничная прогулка к церкви Святой Марии Магдалины проводится каждый год — это лишь одна из рождественских традиций королевской семьи.

В этот день все члены британской семьи собрались в одном месте. Так, среди гостей присутствовали не только Кейт Миддлтон с принцем Уильямом и детьми, но также король Чарльз III с женой Камиллой.

Как уже говорилось, 41-летняя Кейт была с мужем и детьми: 5-летним принцем Луи, 8-летней принцессой Шарлоттой и 10-летним принцем Джорджем. Герцогиня Уэльская "блистала" в синем пальто ее любимого дизайнерского бренда Alexander McQueen и изготовленных на заказ ботинках от Gianvito Rossi.

Фото: Getty Images

Придав праздничный образ наряду благодаря шляпке в тон, Кейт также отдала дань уважения своей покойной свекрови, надев серьги принцессы Дианы, которая погибла в автокатастрофе в Париже в 1997 году.

Фото: Getty Images

Фото: Getty Images

Стоит отметить, что у всех членом британской семьи было праздничное настроение. Король Чарльз III и его супруга Камилла приветствовали своих подданных по дороге к церкви, где проходила рождественская служба.

Фото: Getty Images

Ранее мы писали, что на одном из недавних мероприятия Кейт Миддлтон надела любимую тиару принцессы Дианы — Lover's Knot. Это элегантное украшение, инкрустированное бриллиантами и жемчужинами.