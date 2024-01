"Галлагер дає": нова реклама Calvin Klein завірусилася в мережі та посварила українців

У деяких рекламна кампанія викликала огиду

Бренд Calvin Klein порадував шанувальників новою рекламною кампанією, обличчям якої став американський актор Джеремі Аллен Вайт (Jeremy Allen White), найбільш відомий роллю Ліпа Галлагера в "Безсоромних". Несподівано реклама з ним завірусилася у мережі та викликала суперечки жінок як у США, так і в інших країнах, включаючи Україну.

Фото та відео з Уайтом у білизні від Кельвін Кляйн з’явилися на початку січня 2024 року. Для знакової фотосесії 32-річний Джеремі позував у фірмовій спідній білизні на даху Нью-Йорка. Особливу увагу привертає хороша фізична форма актора та підтягнутий прес. За його словами, він досяг такого результату за допомогою давньогрецької гімнастики, — виду фітнесу, в якій вага вашого тіла використовують разом із силою тяжіння, щоб зміцнити м’язи, підвищити витривалість та покращити рухливість. Такі тренування схожі на пілатес і містять прості рухи, як підтягування, берпі, віджимання, випади, присідання та скручування.

Відразу після публікації знімків і відео вони відразу ж стали набирати популярності. Якщо інші пости на сторінці бренду в Інстаграмі збирали в середньому 10-20 тисяч "лайків" з рідкісними сплесками до 90 тисяч, то кілька постів з фото та відео Джеремі Уайта на момент публікації зібрали майже 3 мільйони "лайків".

Один із роликів із Уайтом випустили під пісню "You Don’t Own Me".

Під цю ж пісню тепер у ТікТок публікують відео із захопленням тим, як виглядає Уайт у цій рекламі. Цікаво, що думки людей відрізняються, — одні стверджують, що він надзвичайно гарний, тоді як інші висловлюють думку, що в нього гарне тіло, але не обличчя. Третя ж категорія людей просто засуджує таке обговорення та захоплення чоловічим тілом.

"Це я дивлюся нову рекламу Calvin Klein з Джеремі Аллен Уайтом і намагаюся згадати, що я щасливо заміжня", "Оце Галлагер дає...", "Мені смішне його обличчя в цій рекламі", "Я щось не розумію в чоловіках по ходу", "Востаннє таке задоволення повчала, коли бонжур випустив свою рекламу 15 років тому", "Не такий він уже й красивий", "Відраза", — серед іншого пишуть у коментарях.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" розповідав, що Джеремі Аллен Уайт отримав "Золотий глобус" як найкращий актор у телевізійному серіалі у жанрі мюзикл чи комедія за серіал "Ведмідь".