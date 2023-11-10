У центрі Києва влаштували пікантну фотосесію: у соцмережах не оцінили (фото)

Досить незвична картина постала перед очима місцевих жителів

У п’ятницю, 10 листопада, біля київського ЦУМу, розташованого на Хрещатику, відбулася незвичайна фотосесія. Тут на проїжджій частині фотограф знімав жінку в нижній білизні та шубі.

Про це повідомили у соціальних мережах. Модель почувала себе досить розкуто і постійно змінювала пози.

Так, прямо на проїжджій частині біля ЦУМу відбулася відверта фотосесія, головною зіркою якої стала жінка у шубі. Модель була в нижній білизні та панчохах чорного кольору. На ногах у неї красувалися сапоги на високих підборах. Також жінка одягла довгу шубу та зробила яскравий макіяж.

Відверта фотосесія у центрі Києва

Відверта фотосесія у центрі Києва

Відверта фотосесія у центрі Києва

Відверта фотосесія у центрі Києва

Модель позувала фотографу і не звертала увагу на перехожих та автомобілістів.

Кадри з фотосесії були опубліковані в соцмережі та користувачі інтернету негативно відреагували на подібну творчість. Багато хто назвав це несмаком і засудив жінку за такі відверті пози.

Раніше "Телеграф" повідомляв про те, що названа найсексуальніша жінка року : відверті. мериканська plus size модель Ешлі Грем очолила список найсексуальніших жінок світу у 2023 році. Вона не боїться показувати себе без фотошопу і є мамою трьох дітей.

Так, 35-річна знаменитість стала героїнею обкладинки нового номера чоловічого видання Maxim, присвяченого 100 найсексуальнішим жінкам світу цього року. Для глянцю модель позувала в стильних і водночас відвертих образах.