В центре Киева устроили пикантную фотосессию: в соцсетях не оценили (фото)

Достаточно необычная картина предстала перед глазами местных жителей

В пятницу, 10 ноября, возле киевского ЦУМа, расположенного на Крещатике, прошла необычная фотосессия. Здесь на проезжей части фотограф снимал женщину в нижнем белье и шубе.

Об этом сообщили в социальных сетях. Модель чувствовала себя достаточно раскованно и постоянно меняла позы.

Так, прямо на проезжей части возле ЦУМа состоялась откровенная фотосессия, главной звездой которой стала женщина в шубе.

Модель была в нижнем белье и чулках черного цвета. На ногах у нее красовались сапоги на высоком каблуке. Также женщина надела шубу в пол и сделала яркий макияж.

Откровенная фотосессия в центре Киева

Откровенная фотосессия в центре Киева

Откровенная фотосессия в центре Киева

Откровенная фотосессия в центре Киева

Модель позировала фотографу и не обращала внимание на прохожих и автомобилистов.

Кадры с фотосессии были опубликованы в соцсети и пользователи интернета негативно отреагирвали на подобное творчество. Многие назвали это безвкусицей и осудили женщину за столь откровенные позы.

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