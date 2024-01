"Галлагер дает": новая реклама Calvin Klein завирусилась в сети и поссорила украинцев

У некоторых рекламная кампания вызвала отвращение

Бренд Calvin Klein порадовал поклонников новой рекламной кампанией, лицом которой стал американский актер Джереми Аллен Уайт (Jeremy Allen White), больше всего известный ролью Липа Галлагера в "Бесстыжих". Неожиданно реклама с ним завирусилась в сети и вызвала споры женщин как в США, так и в других странах, включая Украину.

Фото и видео с Уайтом в белье от Кельвин Кляйн появились в первых числах января 2024 года. Для знаковой фотосессии 32-летний Джереми позировал в фирменном нижнем белье на крыше Нью-Йорка. Особое внимание привлекает хорошая физическая форма актера и подтянутый пресс. По его словам, он добился такого результата с помощью древнегреческой гимнастики, — вида фитнесса, в которой вес вашего тела используют вместе с силой тяготения, чтобы укрепить мышцы, повысить выносливость и улучшить подвижность. Такие тренировки похожи на пилатес и содержат простые движения, как подтягивание, берпи, отжим, выпады, приседания и скручивание.

Сразу же после публикации снимков и видео они сразу же стали набирать популярность. Если другие посты на странице бренда в Инстаграм собирали в среднем 10-20 тысяч "лайков" с редкими всплесками до 90 тысяч, то несколько постов с фото и видео Джереми Уайта на момент публикации собрали почти 3 миллиона "лайков".

Один из роликов с Уайтом выпустили под песню "You Don't Own Me".

Под эту же песню теперь в ТикТок публикуют видео с восхищением тем, как выглядит Уайт в этой рекламе. Интересно, что мнение людей отличаются, — одни утверждают, что он потрясающе красив, в то время как другие высказывают мнение, что у него красивое тело, но не лицо. Третья же категория людей просто осуждает такое обсуждение и восхищение мужским телом.

"Это я смотрю новую рекламу Calvin Klein с Джереми Аллен Уайтом и пытаюсь вспомнить, что я счастливо замужем", "Вот это Галлагер дает…", "Мне смешное его лицо в этой рекламе", "Я что-то не понимаю в мужчинах по ходу", "В последний раз такое удовольствие поучала, когда бонжур выпустил свою рекламу 15 лет назад", "Не такой он уж и красивый", "Отвращение", — среди прочего пишут в комментариях.

Напомним, ранее "Телеграф" рассказывал, что Джереми Аллен Уайт получил "Золотой глобус" как лучший актер в телевизионном сериале в жанре мюзикл или комедия за сериал "Медведь".