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"Один кровив, інший тримався на волосині": Аліна Гросу потрапила до хірурга (фото)

Автор
Тетяна Кармазіна Тетяна Кармазіна
Дата публікації
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Автор
Українська співачка Аліна Гросу Новина оновлена 14 січня 2024, 18:18
Українська співачка Аліна Гросу. Фото instagram.com/alina_grosu

Зірка пошкодилась на зйомках нового кліпу

Українська виконавиця Аліна Гросу, яка вперше за довгий час приїхала в Україну із США, повідомила шанувальників про прикрий випадок, який стався на зйомках нового кліпу співачки.

28-річна зірка звернулась до своїх підписників в Інстаграм, що в неділю, 14 січня, після чотирьох годин роботи над музичним відео вона пошкодила нігті: Аліна Гросу зірвала їх, сидячи на коні. Це не завадило співачці відпрацювати ще декілька хвилин, чим дівчина дуже пишається. Але до хірурга все-таки прийшлось звертатись.

"Зірвала собі півтора нігтя. Один трохи кровив, інший на волосині тримався, і я не змогла його сама зняти. Мене відправили до хірурга, щоб він обробляв все, зірвав його до кінця під лідокаїном", — розповіла артистка.

Єдине, про що жалкує Гросу, так це перенесення запланованих зйомок. Тепер робота над кліпом виконавиці трішки затягнеться.

аліна гросу
аліна гросу

Нагадаємо, що Аліна Гросу вже довгий час перебуває в Америці. В Лос-Анджелесі зірка, яка на свій молодий вік вже встигла випустити чимало пісень і музичних кліпів, навчається в акторській школі. У соцмережах виконавиця неодноразово натякала на появу в її житті чоловіка, правда, поки не стала розкривати його особистість.

Теги:
#Нігті #Кліпи #Аліна Гросу #Хірургія