"Один кровив, інший тримався на волосині": Аліна Гросу потрапила до хірурга (фото)

Зірка пошкодилась на зйомках нового кліпу

Українська виконавиця Аліна Гросу, яка вперше за довгий час приїхала в Україну із США, повідомила шанувальників про прикрий випадок, який стався на зйомках нового кліпу співачки.

28-річна зірка звернулась до своїх підписників в Інстаграм, що в неділю, 14 січня, після чотирьох годин роботи над музичним відео вона пошкодила нігті: Аліна Гросу зірвала їх, сидячи на коні. Це не завадило співачці відпрацювати ще декілька хвилин, чим дівчина дуже пишається. Але до хірурга все-таки прийшлось звертатись.

"Зірвала собі півтора нігтя. Один трохи кровив, інший на волосині тримався, і я не змогла його сама зняти. Мене відправили до хірурга, щоб він обробляв все, зірвав його до кінця під лідокаїном", — розповіла артистка.

Єдине, про що жалкує Гросу, так це перенесення запланованих зйомок. Тепер робота над кліпом виконавиці трішки затягнеться.

Нагадаємо, що Аліна Гросу вже довгий час перебуває в Америці. В Лос-Анджелесі зірка, яка на свій молодий вік вже встигла випустити чимало пісень і музичних кліпів, навчається в акторській школі. У соцмережах виконавиця неодноразово натякала на появу в її житті чоловіка, правда, поки не стала розкривати його особистість.