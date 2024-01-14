"Один кровил, другой держался на волоске": Алина Гросу попала к хирургу (фото)

Звезда повредилась на съемках нового клипа

Украинская исполнительница Алина Гросу, впервые за долгое время приехавшая в Украину из США, сообщила поклонникам о досадном случае, произошедшем на съемках нового клипа певицы.

28-летняя звезда обратилась к своим подписчикам в Инстаграм, что в воскресенье, 14 января, после четырех часов работы над музыкальным видео она повредила ногти: Алина Гросу сорвала их, сидя на коне. Это не помешало певице отработать еще несколько минут, чем девушка очень гордится. Но к хирургу все-таки пришлось обращаться.

"Сорвала себе полтора ногтя. Один немного кровил, другой на волоске держался, и я не смогла его сама снять. Меня отправили к хирургу, чтобы он обрабатывал все, сорвал его до конца под лидокаином", — рассказала артистка.

Единственное, о чем жалеет Гросу, так это перенос запланированных съемок. Теперь работа над клипом исполнительницы немного затянется.

Напомним, что Алина Гросу уже долгое время находится в Америке. В Лос-Анджелесе звезда, которая на свой молодой возраст уже успела выпустить немало песен и музыкальных клипов, учится в актерской школе. В соцсетях исполнительница неоднократно намекала на появление в ее жизни мужчины, правда, пока не стала раскрывать его личность.