EL Кравчук зворушливо згадав батька, який помер під час окупації Бородянки

Співак вперше відверто розповів про свій біль

Український співак EL Кравчук, який присвятив нову пісню українським біженцям, вперше заговорив про болісну втрату. Батько знаменитості хворів на коронавірус, а згодом його підкосила війна.

В інтерв’ю "СК Лайф" Кравчук уточнив, що його батька не стало ще у квітні 2022 року незабаром після окупації Бородянки. Татові було 80 років.

Селище на Київщині, де він проживав, окупували загарбники. Батько попросив поховати його неподалік від Бородянки. Виконати це прохання було непросто.

EL Кравчук з батьками

"Був час такий, що лишень звільнили Бородянку. Усе заміновано, було складно. Але ж мені пішли назустріч люди", — розповів EL Кравчук.

Незважаючи на труднощі бажання батька EL Кравчук все ж виконав завдяки його зв'язкам. Попрощатись з батьком прийшли лише він з мамою.

"Телефонував першим людям країни, з якими знайомий особисто, щоб була можливість поховати батька. Все це було як в жахливому якомусь фільмі. Батько любив спілкування, він військовий викладач. Людина мала друзів, учнів, а ховали ми з мамою вдвох", — резюмував артист.

Раніше "Телеграф" розповідав, куди зникав EL Кравчук, який був популярним у 90-х. Під час повномасштабної війни артист зосередив увагу на українському контенті, а також займається благодійністю.