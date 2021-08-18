В Украине вторые сутки подряд статистика по заболевшим коронавирусом растет практически вдвое, также увеличивается количество летальных исходов.

В Украине продолжает расти количество заболевших коронавирусом. За сутки 17 августа заболели 1447 человек, что практически вдвое больше чем в предыдущий статистический день. Среди них — 104 ребенка и 38 медработников.

Об этом сообщает Министерство здравоохранения.

За минувшие сутки (17 августа):

госпитализированы — 677 человек

летальных случаев — 40

выздоровели — 712 человек.

Всего сделано тестов — 60 654, среди них методом ПЦР — 27 053.

Наибольшее распространение коронавирус в Украине получил в Киеве. Столичные медики зафиксировали 181 случай заражения. За сотню заболевших в сутки перешагнули также Донецкая (155) и Одесская (130) области. Замыкают пятерку антирейтинга Днепропетровская (93) и Харьковская (89) области.

Наименьшее количество заражений в сутки зафиксировали в Кировоградской (8) и Волынской (13) областях.

Ранее "Телеграф" писал, что коронавирус в большинстве случаев приводит к летальному исходу у возрастных пациентов — старше 60 лет. Также, параллельно с призывами вакцинироваться, Минздрав предупреждает о последствиях прививки и через сколько должна пройти "побочка".