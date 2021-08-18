Укр

Количество заболевших COVID-19 в Украине удваивается второй день подряд

Автор
Г. Михайлова
Дата публикации
Читать на украинском
Автор
223
Количество заболевших COVID-19 в Украине удваивается второй день подряд Новость обновлена 18 августа 2021, 08:51
Позитивные тесты на коронавирус получает все больше украинцев

В Украине вторые сутки подряд статистика по заболевшим коронавирусом растет практически вдвое, также увеличивается количество летальных исходов.

В Украине продолжает расти количество заболевших коронавирусом. За сутки 17 августа заболели 1447 человек, что практически вдвое больше чем в предыдущий статистический день. Среди них — 104 ребенка и 38 медработников.

Об этом сообщает Министерство здравоохранения.

За минувшие сутки (17 августа):

  • госпитализированы — 677 человек
  • летальных случаев — 40
  • выздоровели — 712 человек.

Всего сделано тестов — 60 654, среди них методом ПЦР — 27 053.

Наибольшее распространение коронавирус в Украине получил в Киеве. Столичные медики зафиксировали 181 случай заражения. За сотню заболевших в сутки перешагнули также Донецкая (155) и Одесская (130) области. Замыкают пятерку антирейтинга Днепропетровская (93) и Харьковская (89) области.

Наименьшее количество заражений в сутки зафиксировали в Кировоградской (8) и Волынской (13) областях.

Ранее "Телеграф" писал, что коронавирус в большинстве случаев приводит к летальному исходу у возрастных пациентов — старше 60 лет. Также, параллельно с призывами вакцинироваться, Минздрав предупреждает о последствиях прививки и через сколько должна пройти "побочка".

"Никто не хотел давать ему пощечину": Рыбчинский высказался о скандале вокруг Зиброва и песни "Хрещатик"
Общество
"Никто не хотел давать ему пощечину": Рыбчинский высказался о скандале вокруг Зиброва и песни "Хрещатик"
Дата публикации
Дата публикации
Категория
"Никто не хотел давать ему пощечину": Рыбчинский высказался о скандале вокруг Зиброва и песни "Хрещатик"
"Никто не хотел давать ему пощечину": Рыбчинский высказался о скандале вокруг Зиброва и песни "Хрещатик"
Дата публикации
Категория
По схеме Януковича: как Зеленский планирует снять Кличко и взять контроль над Киевом
По схеме Януковича: как Зеленский планирует снять Кличко и взять контроль над Киевом
Дата публикации
Категория
Мария Бурмака: Ни на один концерт ко Дню независимости меня не пригласили. Не думаю, что для этой власти я что-то значу
Мария Бурмака: Ни на один концерт ко Дню независимости меня не пригласили. Не думаю, что для этой власти я что-то значу
Дата публикации
Категория
Военная техника и авиация на репетиции парада в Киеве: эксклюзивные фото и видео
Военная техника и авиация на репетиции парада в Киеве: эксклюзивные фото и видео
Дата публикации
Категория
Встречу Байдена и Зеленского перенесли - когда она будет
Встречу Байдена и Зеленского перенесли - когда она будет