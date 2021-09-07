Разведка, которой мы гордимся: три героические спецоперации ГУР Украины

Украинские разведчики героически эвакуировали мирных граждан из охваченных огнем Афганистана и Сирии, а также незаметно прорывались в переполненный боевиками Донецк

Во вторник, 7 сентября, 29-ю годовщину своего создание празднует Главное управление военной разведки Украины. О том, что такое разведка, как и для чего она работает подавляющее большинство людей может догадываться разве что на основе просмотренных фильмов и прочитанных книг. А там – захватывающие сюжеты, драматичные повороты и многое отдается на откуп фантазии сценаристов. В жизни, разумеется, все происходит несколько иначе как минимум потому, что на реальных разведчиков, в отличие от киношных, давит ответственность за результат работы и зачастую смертельная опасность. От успеха операции нередко зависят жизни мирных людей, а иногда – и будущее целой страны. Что уж говорить об украинских разведчиках, которые выполняют задачи в условиях оккупации и военной агрессии со стороны ядерной сверхдержавы.

По случаю сегодняшнего праздника «Телеграф» решил вспомнить несколько реальных примеров, когда украинская разведка была на высоте, выполняя сложные боевые операции.

"Ангелы" Афганистана

Эту операцию провели буквально несколько дней назад и благодаря ей украинские разведчики получили прозвище «ангелы-хранители». 31 августа украинский военный самолет приземлился в аэропорту Кабулы с целью эвакуировать оттуда афганских переводчиков. Основная часть задания заключалась в выходе разведчиков за пределы защищенного периметра аэропорта для поиска граждан. Эта зона находилась под контролем боевиков «Талибана».

Степень риска была максимальной, для успешного выполнения операции потребовался не только высокий уровень мастерства, но и удача. Но вариантов у наших военных не было – по-другому эвакуировать сограждан не представлялось возможным. Здесь важно отметить, что аналогичную операцию канадские и американские спецслужбы накануне отказались выполнять в силу чрезвычайной сложности и опасности задачи.

Как известно, в этой истории случился хеппи-энд — благодаря украинским военным из аэропорта Кабула удалось эвакуировать 19 афганских переводчиков, в том числе одного из редакции The Globe and Mail, а второго – работавшего на канадское Министерство обороны.

Освобождение под сирийскими снарядами

Похожую операцию Главное управление военной разведки Украины провело летом этого года в Сирии. Той самой, где уже более 10 лет продолжаются ожесточенные боевые действия при участии ряда заинтересованных в их исходе стран.

Задача заключалась в освобождении двух украинок и семерых их детей, которые пробыли в плену, в лагере «Родж», более трех лет. Сирийские власти подозревали их в работе на террористическую организацию «Исламское государство», хотя в итоге эти подозрения оказались беспочвенны. Около двух лет Украина вела переговоры с Сирией об освобождении своих граждан и вроде бы формально договоренность была достигнута, но сама операция по освобождению сопровождалась огромным риском ввиду сложной непредсказуемой на сирийской территории.

Эвакуация украинцев из Сирии

В конечном итоге украинские разведчики и здесь проявили свой профессионализм, четко и слаженно проведя эвакуацию девятерых человек. Все они успешно были доставлены на родину. Всего за последний год нашей разведке удалось вернуть в Украину 15 сограждан.

В тылу врага и на минном поле

27 июня 2019 года бойцы 74-го отдельного разведбатальона ВСУ вывезли из оккупированного Донецка экс-начальника бригады противовоздушной обороны «ДНР» и фигуранта дела о крушении рейса МН17 Владимира Цемаха. Задача была сверхсложной, ведь украинским военным нужно было незаметно проникнуть в самое сердце оккупированной территории, вычислить и захватить весьма заметного человека, а затем так же безшумно покинуть Донецк.

Владимир Цемах

О деталях подготовки самой операции по вывозу Цемаха из Донецка известно не так много – согласно неофициальным данным, ее разрабатывали три года. А вот о самом выполнении задания позже рассказывали участники, отмечая, что в любой момент все могло пойти не по плану.

«Нашей задачей была, собственно, перевозка Цемаха через линию разграничения. Сложность здесь, в частности, заключалась в том, что на определенном участке под Донецком враг стоял довольно кучно: его огневые позиции могли находиться буквально в 100 метрах друг от друга. В так называемой «ДНР» до сих пор не знают, в какую именно щель мы залезли, чтобы вывезти Владимира Цемаха», — вспоминал в интервью «Радио Свобода» один из участников операции.

С его слов, чтобы вывезти Цемаха, сержанту военной разведки Александру Колодяжному и еще одному украинскому бойцу пришлось пробираться через минное поле. Именно там, по неофициальным данным, он и получил смертельное ранение, подорвавшись на мине. Еще один боец, которые попытался помочь сержанту, потерял ногу.

Александр Колодяжный

Позже журналист Юрий Бутусов назвал Александра Колодяжного лучшим военным разведчиком в истории Украины. Его жизнь и здоровье еще одного украинского военного — цена уплаченная за вывоз из оккупированного Донецка Владимира Цемаха. Позже его в числе других заключенных передали Российской Федерации в обмен на украинских узников, среди которых был кинорежиссер Олег Сенцов.

Мы упомянули истории, часть которых известны общественности. Очевидно, большинство подобных спецопераций остаётся в папках под грифом "Секретно" и информация о них никогда не будет обнародована.