В Украине вновь более 11 тысяч заболевших COVID-19, каждый десятый - ребенок

Украина продолжает удерживать высокие показатели по ежедневному приросту больных коронавирусом.

За 1 октября в стране выявили 11 809 новых случаев COVID-19. При этом накануне медики фиксировали на 225 случаев больше.

Об этом свидетельствует статистика Министерства здравоохранения.

На утро 2 октября в Украине за прошедшие сутки:

госпитализированы — 2692 человека (накануне 2 637)

летальных случаев — 203

выздоровели — 3469 человек (накануне 3 264)

несовершеннолетних среди заболевших — 1104 (накануне 1059)

(накануне 1059) медработников среди заболевших — 235.

Отметим, что в сравнении с предыдущим днем выросло количество летальных случаев на 31 человека.

Наименее подверженными COVID-19 остаются Кировоградская и Закарпатская область, там выявили 61 и 135 новых случая соответственно.

В числе регионов с высокой заболеваемостью продолжают оставаться Харьковская (1159), Львовская (1102), Днепропетровская (965), Одесская (762) и Запорожская (692) области.

Ранее "Телеграф" сообщал, что в сводке Минздрава отметку "оранжевой зоны" оставили только у одной области — у Черновицкой. Кроме высоких показателей заболеваемости, в ней многие больные попадают с коронавирусом в медучреждения.

Также среди заболевших COVID-19 много людей старше 50 лет — наиболее подверженной вирусу группой оказались женщины в возрасте от 50 до 69.