Укр

В Украине вновь более 11 тысяч заболевших COVID-19, каждый десятый - ребенок

Автор
Галина Михайлова
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Автор
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За минувшие сутки сделали 91 103 теста на коронавирус. Новость обновлена 02 октября 2021, 08:28
За минувшие сутки сделали 91 103 теста на коронавирус.

Украина продолжает удерживать высокие показатели по ежедневному приросту больных коронавирусом.

За 1 октября в стране выявили 11 809 новых случаев COVID-19. При этом накануне медики фиксировали на 225 случаев больше.

Об этом свидетельствует статистика Министерства здравоохранения.

На утро 2 октября в Украине за прошедшие сутки:

  • госпитализированы — 2692 человека (накануне 2 637)
  • летальных случаев — 203
  • выздоровели — 3469 человек (накануне 3 264)
  • несовершеннолетних среди заболевших — 1104 (накануне 1059)
  • медработников среди заболевших — 235.

Отметим, что в сравнении с предыдущим днем выросло количество летальных случаев на 31 человека.

Наименее подверженными COVID-19 остаются Кировоградская и Закарпатская область, там выявили 61 и 135 новых случая соответственно.

В числе регионов с высокой заболеваемостью продолжают оставаться Харьковская (1159), Львовская (1102), Днепропетровская (965), Одесская (762) и Запорожская (692) области.

Ранее "Телеграф" сообщал, что в сводке Минздрава отметку "оранжевой зоны" оставили только у одной области — у Черновицкой. Кроме высоких показателей заболеваемости, в ней многие больные попадают с коронавирусом в медучреждения.

Также среди заболевших COVID-19 много людей старше 50 лет — наиболее подверженной вирусу группой оказались женщины в возрасте от 50 до 69.

Теги:
#Минздрав #Статистика #Коронавирус #Covid-19
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