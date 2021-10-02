В Украине вновь более 11 тысяч заболевших COVID-19, каждый десятый - ребенок
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Украина продолжает удерживать высокие показатели по ежедневному приросту больных коронавирусом.
За 1 октября в стране выявили 11 809 новых случаев COVID-19. При этом накануне медики фиксировали на 225 случаев больше.
Об этом свидетельствует статистика Министерства здравоохранения.
На утро 2 октября в Украине за прошедшие сутки:
- госпитализированы — 2692 человека (накануне 2 637)
- летальных случаев — 203
- выздоровели — 3469 человек (накануне 3 264)
- несовершеннолетних среди заболевших — 1104 (накануне 1059)
- медработников среди заболевших — 235.
Отметим, что в сравнении с предыдущим днем выросло количество летальных случаев на 31 человека.
Наименее подверженными COVID-19 остаются Кировоградская и Закарпатская область, там выявили 61 и 135 новых случая соответственно.
В числе регионов с высокой заболеваемостью продолжают оставаться Харьковская (1159), Львовская (1102), Днепропетровская (965), Одесская (762) и Запорожская (692) области.
Ранее "Телеграф" сообщал, что в сводке Минздрава отметку "оранжевой зоны" оставили только у одной области — у Черновицкой. Кроме высоких показателей заболеваемости, в ней многие больные попадают с коронавирусом в медучреждения.
Также среди заболевших COVID-19 много людей старше 50 лет — наиболее подверженной вирусу группой оказались женщины в возрасте от 50 до 69.
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