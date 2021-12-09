Количество инфицированных в Украине снова растет: статистика COVID-19 на 9 декабря

В лидеры по заражениям вырвалась Одесчина.

В Украине несколько дней подряд суточное количество новых случаев коронавируса не превышало десять тысяч. В четверг ситуация изменилась — на утро зафиксировали 12 376 инфицирований за предыдущий день. Среди заболевших 1 078 детей и 194 медработника.

Об этом сообщает Минздрав.

Статистика за среду:

заболели — 12 376 (накануне — 9 371 человек);

госпитализированных — 2 449 (днем ранее — 2 998);

выздоровевших от коронавируса — 24 547 (за минувшие сутки — 26 804);

летальных случаев — 465 (накануне — 450 человек).

Всего в Украине за время пандемии коронавирусную инфекцию подтвердили у 3 519 981 человека, из них — 89 436 не справились с вирусом.

Лидером по заболеваемости стала Одесская область — 1232 случаев. В лидерах также Киев (1198) и Житомирская область (640). Уровень смертности от коронавируса выше всего на Запорожье — 51 летальный случай.

Ранее "Телеграф" сообщал, что в мире зафиксировали новый штамм коронавируса — ученые все еще проводят исследования его реакции на вакцину. В ВОЗ заявляют про эффективность прививок, а ученые из ЮАР, что требуется бустерная доза. Исследователям из Гонконга удалось сфотографировать вирус, поразивший обезьяну.