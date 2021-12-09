Смертельные попутчики на BlaBlaCar: жертву резонансного убийства удалось найти после 5 с лишним лет поисков

Останки погибшего теперь будут покоиться в родном Львове

Спустя более пяти лет с момента исчезновения жителя Львова Тараса Познякова сотрудникам Службы безопасности Украины удалось отыскать его останки, а затем и получить подтверждающий результат экспертизы.

Когда в результате преступления погибает один или несколько человек, у их близких обычно, кроме вопроса к виновным "Почему вы это сделали?" остается два желания – похоронить родственников согласно обычаям и дождаться наказания злоумышленникам. Обычно после погребения ожидать судов и приговоров приходится длительный срок. В этом громком деле получилось наоборот: более двух лет назад в результате несчастного случая один преступник погиб, так и не пойманный правоохранительными органами, другой был задержан, судим, по совокупности преступлений приговорен к пожизненному заключению и отбывает наказание. Это практически уникальный случай правосудия, потому что тело их жертвы в ходе расследования преступления так и не удалось найти. До недавнего времени. То есть, несчастным родителям, зная о гибели сына, даже некуда было сходить на могилу…

Напомним резонансную историю, случившуюся в начале апреля 2016 года.

Тарас Позняков работал помощником судьи

Роковая поездка через BlaBlaCar

4 апреля 2016 года из Львова в Киев на сером автомобиле "Ауди А6" с номерным знаком ВС4446СІ отправился молодой помощник судьи Тарас Позняков. Чтобы сократить часть расходов на дорогу, предложил подвезти попутчиков через популярный интернет-сервис BlaBlaCar. На поездку зарегистрировались трое человек – мужчина с женщиной и еще один мужчина сам по себе. До Киева Тарас Позняков не доехал буквально 25 км, перестал выходить на связь с родными, последний раз его и одного из его попутчиков запечатлела камера видеонаблюдения на АЗС в селе Бобрица Киево-Святошинского района.

Первыми забили тревогу родные, друзья Тараса. Как всегда, отозвались волонтеры, активисты инициировали поиск, неравнодушные граждане пытались припомнить, не попадалась ли на глаза темная "Ауди". Исчезновение молодого человека стало топ-темой соцсетей и новостных выпусков СМИ.

Останки искали с помощью техники

Друзьям Тараса удалось выяснить фамилии предполагаемых попутчиков, однако оказалось, что их не было в этой поездке и правоохранители проверили их алиби.

Поиски следа

5 апреля Национальная полиция Львовской области открыла уголовное производство по статье 115 УК Украины "Умышленное убийство" – так принято при исчезновении человека, хотя на тот момент о судьбе Тараса ничего не было известно. Полиция начала досудебное расследование. Волонтеры тем временем расширили радиус проверки территории в поисках каких-либо следов мужчины и его машины, искали днем и ночью. Познякова официально объявили в розыск, в поисках задействовали кинологов с собаками и четыре квадрокоптера, искали не только на земле — специальными щупами проверяли канавы и мелкие водоемы, подключили водолазов. Лесные массивы прочесывали нацгвардейцы.

Отчаявшиеся родители Тараса Познякова пообещали заплатить вознаграждение за реальную информацию о сыне.

Последний раз авто с водителем видели на автозаправке

Периодически возникали слухи и предположения, что где-то видели похожего человека, но все это оказывалось ошибкой или вымыслом. Не обошлось и без участия людей, обладающих сверхспособностями. Так, изданию "Страна" финалист 9 и 10 сезонов украинского шоу «Битва экстрасенсов», создатель первой Украинской Академии эзотерических наук Максим Гордеев сообщил, что Тараса Познякова убили из-за автомобиля.

"По моим ощущениям, Тараса Познякова нет в живых. Его тело, скорее всего, куда-то спрятали – возможно, под землю, в бункер или колодец. Парня убили из-за дорогого автомобиля, который убийцы заприметили на сайте BlaBlaCar". Медиум также добавил, что с Позняковым ехал один пассажир, который и был зарегистрирован на Blablacar, но не под своим именем.

Как впоследствии выяснила полиция, все так и было: 31 марта 2016 года на указанную поездку зарегистрировались 3 человека. Регистрацию осуществил гражданин Российской Федерации Луан Кингисепп на себя и еще одну выдуманную женщину, а также гражданин Украины Дмитрий Голуб на себя лично. По пути следования они застрелили молодого человека и закопали в лесополосе.

Луан Кингисепп с позывным "Лука"

Спустя несколько дней пресс-служба полиции Киевской области сообщила, что в одном из гаражей Киево-Святошинского района была обнаружена "Ауди", принадлежащая Тарасу Познякову. На машине стояли иные регистрационные знаки, а родные номера были обнаружены в багажнике. В салоне нашли берцы в глине, пятна крови, пулю, одно из стекол было прострелено. Владелец гаража к происшествию оказался непричастен, потому что сдавал его знакомому для машин, которые тот пригонял. Тараса продолжали искать на территориях дачных кооперативов и лесных массивов.

Убийцами оказались ветераны АТО

Затем стали известны имена подозреваемых в преступлении. Один из них – 26-летний россиянин, уроженец города Кирово-Чепецк Кировской области (Российская Федерация) Луан Николаевич Кингисепп, который приехал в Украину во время событий на Майдане. А затем в составе закарпатского "Правого Сектора" воевал в районе Донецка. Впрочем, по словам спикера "Правого сектора" Артема Скоропадского, Луан Кингисепп с позывным "Лука" отношения к ПС не имеет.

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Данные второго подозреваемого опубликовал на своем сайте тогдашний губернатор Закарпатской области Геннадий Москаль. Речь шла о 36-летнем Дмитрии Голубе (позывной "Тоф") – также бойце группы "Сонечко" закарпатского ПС. В розыск полиция объявила обоих.

Вот только задержать подозреваемых по более-менее горячим следам правоохранителям не удалось. Голуб был задержан ровно через 4 месяца после совершения преступления на квартире у знакомого в городе Староконстантинов Хмельницкой области. Однако ни обстоятельств преступления, ни своего подельника, ни места захоронения Тараса Познякова он не выдал.

Следствие длилось долго, затем состоялось не меньше сорока судебных заседаний. "Тофу" инкриминировалось несколько статей Уголовного кодекса Украины: "Разбой", "Небрежное хранение огнестрельного оружия", "Незаконное завладение транспортным средством", "Подделка документов" и "Убийство". Разбойное нападение было совершено им еще в 2002 году, после чего он жил с чужим паспортом, принадлежавшим Виктору Пилипчуку.

Суд заслушивает показания отца Тараса Познякова

Заслушивая показания отца Тараса Познякова, присяжные даже прослезились. Оказывается, Александр Позняков встречался с Дмитрием Голубом в СИЗО в надежде узнать, где находится тело сына. А подозреваемый вымогал с него за это сначала 50, а затем 75 тысяч долларов. Своей вины убийца так и не признал, на заседаниях вел себя вызывающе.

Дмитрий Голуб разминается в "клетке" в перерыве судебного заседания

В конце мая 2019 года Киево-Святошинский суд вынес Дмитрию Голубу приговор: пожизненное лишение свободы с конфискацией всего имущества. Спустя два года коллегия судей Киевского Апелляционного суда оставила приговор в силе.

Что же касается его подельника, то он подозревался в совершении уголовных преступлений "Умышленное убийство", "Незаконное завладение транспортным средством", "Незаконное обращение с оружием, боевыми припасами или взрывчатыми веществами". Но в итоге, его покарала сама Судьба: в марте 2019 года в одном из киевских домов на проспекте Науки прогремел взрыв. В погибшем от взрыва гранаты мужчине опознали скрывавшегося от правоохранителей Луана Кингисеппа, который в тот день в арендованной квартире праздновал свой день рождения…

Казалось бы, настал конец печальной истории. Вот только до сих пор неизвестен мотив убийства. Возможно, оно было заказным.

9 декабря 2021 года в СБУ сообщили, что ранее нашли тело Тараса Познякова и экспертиза это подтвердила. Спецслужбы получили результаты и уведомили общественность, что тело убитого нашли возле трассы Киев-Чоп на участке между столицей и Житомиром. Найти тело удалось при помощи военного георадара. На месте, где бросили труп, за 5 лет изменился ландшафт, что усложнило поиски.

Ранее "Телеграф" рассказывал о том, что в Кривом Роге конфликт закончился ранением одного человека и смертью другого.