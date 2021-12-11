Оригинал присвоили россияне: на Азовском побережье появился скелет древнейшего слона с удивительной историей (фото)

Уникальной находке в этом году исполнилось ровно 80… плюс миллионы лет

Возможно, уже в следующем сезоне своего нового трэвел-шоу "Мандруй Україною/Путешествуй Украиной" наш знаменитый ведущий и телепутешественник Дмитрий Комаров пригласит вас всех на высокий склон берега Азовского моря, в маленький курортный город Приморск Запорожской области к новой достопримечательности. Здесь в первые дни декабря из толщи земли показались громадные бивни и часть черепа южного слона.

Фрагменты скелета - ныне достопримечательность

Ну а пока "историю с биографией" этого древнего животного расскажет "Телеграф".

На самом деле, на склоне мы можем увидеть современную копию находки, сделанной на этой территории в середине прошлого века. И в этом заслуга неравнодушных жителей города, которые, сплотившись вокруг единой идеи, смогли определить, что может стать туристическим "магнитом" для их населенного пункта и реализовать его с помощью грантовых средств, волонтеров и "золотых рук" мастеров. Но начать следует с предыстории!

Думали – мамонт, оказался его предшественник

Девятого июня 1941 года близ пгт Ногайск (так до 1964 г. назывался нынешний город Приморск) были обнаружены останки некоего животного. Вот как об этом спустя несколько дней рассказывал один из номеров областной газеты "Большевик Запорожья": "Тракторист тракторной бригады №5 Трояновской МТС Приморского района, комсомолец Семен Иванович Сирица на обрывистом берегу Азовского моря нашел большую кость неизвестного гигантского животного, по его предположению — мамонта".

Та самая газета от 17 июня 1941 года

Работник и его товарищи продолжили раскопки и нашли еще много костей. Но руководство такую "самодеятельность" пресекло и к месту обнаружения были вызваны специалисты – сотрудники Запорожского областного и Осипенковского (ныне Бердянского) краеведческого музеев. В нескольких номерах той же газеты была опубликована информация о ходе раскопок ископаемого великана с пояснением старшего научного сотрудника Осипенковского музея Г.В. Манохина, что это на самом деле не мамонт, а южный слон, который был гораздо крупнее мамонта и жил существенно раньше. Такое заключение ученый сделал на основании пластов залегания скелета в гравелистых песках куяльницкого яруса, что соответствует геологическому периоду плиоцен (то есть, 5,3 — 2,5 миллионов лет назад). Представьте, длина уцелевшего бивня – более полутора метров, диаметр его средней части 25-30 см, а кусок нижней челюсти весил более 12 кг!

Комсомолец-тракторист с фрагментом челюсти слона

Были также опубликованы фотографии тракториста, обнаружившего находку, с куском нижней челюсти, Георгия Манохина, осматривающего кости, и фрагменты ископаемого – бивни и плечевая кость. Стоит добавить, что за плечами Георгия Манохина было два университета — Санкт-Петербургский и Сорбонна (Франция). Он также был участником двух кругосветных путешествий и крупнейшим ученым-палеонтологом. Подробно о его непростой судьбе на сайте Pro.berdiansk.biz рассказала кандидат исторических наук, заведующая археологической лабораторией Бердянского госпедуниверситета Валентина Папанова.

Георгий Манохин (в центре) с сотрудниками музея, 1940 г.

Часть костей извлекли из земли, упаковали и перевезли в Осипенковский музей. Но, как и сейчас, музеи тогда не располагали ни деньгами, ни средствами, а для завершения раскопок требовалось, по данным авторов заметки, снять 60 кубометров глины. Потому их временно прекратили. Материал местных корреспондентов П.Мильчева и В.Новицкого завершается оптимистической фразой: "Очевидно, руководящие организации города Осипенко учтут это и отыщут необходимую сумму, чтобы музей обогатился еще одним экспонатом, которого нет даже в киевском музее". Но через несколько дней грянула война.

Слон попал в плен, а палеонтолог – в концлагерь

Уже в октябре 1941 года территория Северного Приазовья была оккупирована немецкими войсками. Оказался в "плену" и южный слон. И не без помощи Манохина, который понял, что не доведенные до конца раскопки могут привести к разрушению останков слона или, по-научному, архидискодона меридионалиса (Archidiskodon meridionalis). Ученый обратился к коменданту города с просьбой о помощи, офицер, проконсультировавшись с берлинским командованием, получил команду отправить все кости в Германию. Но для этого потребовалось завершить работы. Раскапывать склон немцы пригнали военнопленных и когда вытряхнули из мерзлой уже глины последние косточки, отправили уникальные трофеи самолетом в "фатерлянд". По информации Валентины Папановой, там их осмотрел профессор Геологического института Берлинского университета В. Дитрих, установив, что кости принадлежат старому самцу возрастом 80-100 лет.

Так выглядел архидискодон меридионалис

Примечательно, что в Берлин приезжал и Георгий Манохин для участия в организации и проведении выставки, посвященной этому научному открытию. Также в одном из немецких специализированных журналов вышла его статья о находке и раскопках южного слона в Северном Приазовье.

В Осипенко (Бердянск) ученый вернулся сразу после освобождения города – стоит ли пояснять, как на его действия во время оккупации отреагировала советская власть? Он был арестован и скончался от болезни в харьковском лагере «Холодная гора».

"К" – не всегда "картины"

После окончания Второй мировой войны страна-победитель стала возвращать культурные ценности, вывезенные фашистами из советских и, в том числе, украинских музеев. В 1949 году останки приазовского слона также вернули, но… в ленинградский музей изобразительного и декоративно-прикладного искусства "Эрмитаж". Тому есть объяснение. Отправляя ценные грузы из Германии в СССР, ящики маркировали определенными буквами. По какой причине на 12 ящиках с костями была нарисована буква "К", как и на картинах – неизвестно.

Зоологический музей в Санкт-Петербурге

Из Эрмитажа позвонили коллегам в ленинградский Зоологический музей Академии наук СССР. Разбираться с необычными экспонатами предстояло старшему научному сотруднику кандидату биологических наук Вадиму Евгеньевичу Гарутту. Но тут стоит забежать немного вперед.

Ящики с костями попали к Вадиму Гарутту

Упал трактор и сломал кости

В очередной раз всколыхнул общественный интерес к южному слону с Северного Приазовья материал молодого запорожского журналиста, увлеченного краеведением, Владимира Супруненко, опубликованный в 1982 году. Супруненко отправился в Приморск, где пообщался с очевидцем находки. "Вот туточки стояла тракторная бригада колхоза "Вільна праця". Я тогда пацаном бегал. Дело, значит, было так. Трактор "Универсал" загремел с кручи — скорость не смогли выключить. Тракторист-то выскочить успел. Начали трактор вытаскивать, смотрят — какие-то кости торчат. Стали разрывать — еще и еще попадаются. Все до кучи сложили — целый мамонт выходит", – рассказал корреспонденту Борис Турчин.

Дотошного Супруненко настолько заинтересовала эта история, что он начал "копать" дальше. Узнав, что здешний южный слон оказался в Ленинграде, списался с музейными сотрудниками и договорился о встрече с Гаруттом. Раззнакомился с ним, узнал много интересного и, конечно, выяснил судьбу слона-земляка.

Владимир Супруненко всегда был неравнодушен к истории и историям

Ученый рассказал, что сначала ему необходимо было выяснить, что это за кости, из какой страны вывезены немцами – пояснительных-то записок там не было. Обнаружил в одном из ящиков кусок немецкой газеты, датированной 1943 годом. Затем на отдельных частях скелета разглядел буквы греческого алфавита. Из этого сделал вывод, что их размечали не немецкие палеонтологи – те бы воспользовались латинскими буквами. До выяснения всех обстоятельств монтировать скелет не имели права. А затем Гарутту на глаза попалась журнальная статья о находке в Северном Приазовье: изучив ее, Вадим Евгеньевич понял, что именно хранится в ящиках музея.

На фото Святослава Дульцева - слон из Приморска "гостит" в музее РФ

С 1951 года скелет южного слона высотой 4,3 метра в холке был выставлен в Мамонтовом зале Ленинградского (ныне — Санкт-Петербурского) Зоологического музея.

Южный слон - самый крупный из слонов

На тот момент он был единственным полным в мире. В настоящее время в РФ, кроме "нашего", имеются еще два полных скелета меридионалисов, оба выставлены в Ставропольском государственном музее-заповеднике. И еще в 4-х европейских музеях находятся частично реконструированные скелеты южного слона.

Оставаясь в России, южный слон стал местным брендом

Несколько лет назад в Приморске объединились общественные организации "Приморск 24/7", "Общество краеведов Приморска" и "Безпека и добробут", члены которых совместно с представителями власти и различными фондами начали обсуждать, что бы такого сделать, чтобы прославить родной край да привлечь на азовский курорт больше отдыхающих и туристов.

Вид сверху на новую локацию

Самой перспективной по мнению краеведа, программного менеджера "Приморск 24/7", а также ведущего специалиста по программному обеспечению Приморского горсовета и депутата горсовета Алексея Зюзина оказалась идея вернуть территории южного слона и сделать его местной "фишкой". Ну как – вернуть? Сначала – информационно: напомнить местным и окрестным жителям историческое событие путем промо-роликов, заметок и статей в СМИ.

РФ, верни слона!

Затем, в 2019-м, инициировали движение с хэштегом #РФ, верни слона!, но пока страна-агрессор не отозвалась, решили действовать своими силами. В 2020 решили создать мурал с изображением слона.

Эскиз мурала

Подготовили стену в центре города – ее может увидеть каждый приехавший по пути с городского автовокзала к морю. Нарисовать мегакартину помогли волонтеры проекта БУР — "Будуємо Україну Разом".

Сначала слон появился на мурале

А в 2021-м в местные активисты вместе с городским головой Александром Кошелевичем присоединились к экологической акции #EUBeachCleanup, чтобы отметить Международный день чистых берегов, во время которой Приморск посетила Европейская делегация во главе с еврокомиссаром Катариной Матерновой. Идею создать благоустроенную локацию с оригинальной "изюминкой" представители ООН поддержали. С того момента участок утесов между Приморском и "Борисовским спуском" называется "Побережье слоновой кости" (не путать с бывшим названием государства Кот-дʼИвуар – Республика Берег Слоновой Кости!). Здесь же решили установить и памятный знак.

Все работы проводились волонтерами

Менее трех месяцев понадобилось энтузиастам на все согласования, поиск материалов, разработку, изготовление элементов слона, подготовку площадки и их установку, чтобы в итоге воплотить идею в жизнь. Проект реализован в рамках Программы ООН по восстановлению и развитию мира, Европейский Союз выделил 130 тысяч грн на развитие этого участка побережья Азовского моря.

Скелет нашли в глиняном склоне

"Скелет нашего слона мы разместили практически в том месте, где и был найден оригинал, — рассказал "Телеграфу" Алексей Зюзин. – По описаниям получалось, что в 4-х километрах от черты города, где в свое время находилась контора "Заготзерно". Если смотреть на береговые кручи высотой 10-15 метров, то похоже на то, что именно здесь в их недрах проводились масштабные раскопки, потому что образовалось некое плато".

Туристическая локация находится в нескольких км от Приморска

По словам Алексея, попасть на эту локацию несложно: летом на берегу обычно обживаются туристы-"дикари", сюда могут прогуляться отдыхающие с многочисленных баз и санаториев, группы велосипедистов также внесли эту достопримечательность в свои маршруты. Тем более, что энергетическая компания ДТЭК в этих местах сделала хорошую дорогу. От города можно доехать маршруткой до базы отдыха "Ясная поляна" и немножко пройтись пешком.

Рядом обустроено место для отдыха

"Реализовалась задумка силами двух Андреев – Соловьева и Гатаулина, которые напечатали 3D-модель, а по ней изготовили бивни и верхнюю часть черепа слона. Памятник представляет собой верхушку черепа слона, выступающую над поверхностью земли на 70 см и торчащие бивни высотой 1,6-1,7 м каждый весом 300 кг, — уточнил Алексей. — Они выполнены из армированного бетона, покрытого грунтовкой и надежно закопаны в землю. Надеемся, что современные варвары их не повредят. Рядом обустроено место отдыха — стол со скамейками, кострище для разведение огня, а также установлен информационный стенд с историей находки и указанием, где она сейчас экспонируется".

На стенде - рассказ о находке

В планах устроителей засадить склон кустарником, который укрепит почву, не давая ей разрушаться.

Свои путешествия по области Супруненко назвал "Запорожской кругосветкой"

Кстати, журналист Владимир Супруненко, с тех пор посетивший немало стран пешком и на велосипеде, об азовской "изюминке" узнал от журналиста "Телеграфа". Конечно, порадовался — и за приморцев, и за себя, что чуточку причастен к этой удивительной истории.

Ранее "Телеграф" рассказывал о том, что туризм в Украине, несмотря на пандемию, восстанавливается.