Новая волна коронавируса в Украине набирает обороты: 19 января количество инфицированных резко увеличилось

Киев сместили из лидеров статистики заболеваемости.

В Украине продолжает увеличиваться количество инфицированных коронавирусом людей — за минувшие сутки зафиксировали 12 815 случаев. Это на несколько тысяч больше чем накануне. Среди пациентов —1422 ребенка.

Об этом сообщает Минздрав в утренней сводке.

Согласно свежим данным на утро 19 января:

госпитализированы — 2 401 (днем ранее — 1 125)

выздоровели — 5 413 (накануне — 5 761)

летальных случаев — 163 (за минувшие сутки — 188).

Также продолжается вакцинационная кампания — за все время привиты от коронавируса более 15 млн людей, из которых в последние сутки вторника завершили иммунизацию — 36 744 человека, получили третью бустерную дозу — 17 618.

В разрезе заболеваемости ковидом по регионам:

Ивано-Франковская область — 1575 человек Киев — 1268 человека Львовская область — 956 случаев.

Смертность выше всего в Днепропетровской области — 19 летальных исходов, ниже — на Волыни и Луганщине — по 2.

Ранее "Телеграф" писал, что симптомы нового штамма коронавируса "Омикрон" схожи с простудой, но он также опасен, как и предыдущие.