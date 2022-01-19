Новая волна коронавируса в Украине набирает обороты: 19 января количество инфицированных резко увеличилось
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Киев сместили из лидеров статистики заболеваемости.
В Украине продолжает увеличиваться количество инфицированных коронавирусом людей — за минувшие сутки зафиксировали 12 815 случаев. Это на несколько тысяч больше чем накануне. Среди пациентов —1422 ребенка.
Об этом сообщает Минздрав в утренней сводке.
Согласно свежим данным на утро 19 января:
- госпитализированы — 2 401 (днем ранее — 1 125)
- выздоровели — 5 413 (накануне — 5 761)
- летальных случаев — 163 (за минувшие сутки — 188).
Также продолжается вакцинационная кампания — за все время привиты от коронавируса более 15 млн людей, из которых в последние сутки вторника завершили иммунизацию — 36 744 человека, получили третью бустерную дозу — 17 618.
В разрезе заболеваемости ковидом по регионам:
- Ивано-Франковская область — 1575 человек
- Киев — 1268 человека
- Львовская область — 956 случаев.
Смертность выше всего в Днепропетровской области — 19 летальных исходов, ниже — на Волыни и Луганщине — по 2.
Ранее "Телеграф" писал, что симптомы нового штамма коронавируса "Омикрон" схожи с простудой, но он также опасен, как и предыдущие.
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