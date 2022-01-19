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Новая волна коронавируса в Украине набирает обороты: 19 января количество инфицированных резко увеличилось

Автор
Галина Михайлова Галина Михайлова
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Количество выздоровевших продолжает падать Новость обновлена 19 января 2022, 09:13
Количество выздоровевших продолжает падать

Киев сместили из лидеров статистики заболеваемости.

В Украине продолжает увеличиваться количество инфицированных коронавирусом людей — за минувшие сутки зафиксировали 12 815 случаев. Это на несколько тысяч больше чем накануне. Среди пациентов —1422 ребенка.

Об этом сообщает Минздрав в утренней сводке.

Согласно свежим данным на утро 19 января:

  • госпитализированы — 2 401 (днем ранее — 1 125)
  • выздоровели — 5 413 (накануне — 5 761)
  • летальных случаев — 163 (за минувшие сутки — 188).

Также продолжается вакцинационная кампания — за все время привиты от коронавируса более 15 млн людей, из которых в последние сутки вторника завершили иммунизацию — 36 744 человека, получили третью бустерную дозу — 17 618.

В разрезе заболеваемости ковидом по регионам:

  1. Ивано-Франковская область — 1575 человек
  2. Киев — 1268 человека
  3. Львовская область — 956 случаев.

Смертность выше всего в Днепропетровской области — 19 летальных исходов, ниже — на Волыни и Луганщине — по 2.

Ранее "Телеграф" писал, что симптомы нового штамма коронавируса "Омикрон" схожи с простудой, но он также опасен, как и предыдущие.

Теги:
#Статистика #Вакцинация #Коронавирус #Covid-19
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