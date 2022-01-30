Меньше новых заболевших, но больше госпитализаций: сводка по COVID-19 на воскресенье

Больше всего больных за сутки было во Львовской области.

Утро воскресенья, 30 января, началось с 24 508 новых случаев коронавируса. После трех дней антирекордов заболеваемости COVID-19 суточный прирост несколько упал, но все еще остается на высоком уровне. Среди больных за сутки 3378 детей и 444 медицинских работника.

Об этом свидетельствуют данные Министерства здравоохранения, передает "Телеграф".

За сутки в Украине зафиксировали:

24 508 новых случаев (вчера было 37351);

3 692 госпитализированных (3 340 днем ранее);

94 летальных случая (149 накануне);

3 145 выздоровевших (7 163 вчера).

В региональном разрезе больше всего больных было во Львовской (3043), Житомирской (2013), Хмельницкой (1883), Харьковской (1722) и Ивано-Франковской (1664) областях. Суточный прирост больных в Киеве составил 1058 новых случаев.

При этом смертность была самой высокой именно в столице Украины, где за день от коронавируса умерли 19 человек.

За все время пандемии в Украине:

заболело – 4 042 469 человек;

выздоровело – 3 618 402 человека;

летальных исходов – 100 125;

проведено ПЦР-тестирований – 18 009 334.

Добавим, что в январе в Украине рекордно подскочила заболеваемость коронавирусом, а в течение этой недели дважды фиксировали суточный максимум новых случаев COVID-19 за всю пандемию.

Динамика роста заболеваемости COVID-19 в Украине в январе

Ранее "Телеграф" сообщал, что от коронавируса в нашей стране умерли уже более 100 тысяч человек. Худше всего ситуация в Днепропетровской области и Киеве.

Также мы писали, что коронавирусная инфекция, новую вспышку которой уже официально подтверждена в Украине, может оставлять после себя скрытые поражения легких.