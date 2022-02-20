В сети сообщили о прорыве границы со стороны Беларуси: в погранслужбе ответили

В ГПСУ говорят, что информация не соответствует действительности.

В воскресенье, 20 февраля, в сети появилась информация о том, что якобы колонна техники из Беларуси вторглась на территорию Украины со стороны заброшенного села Паришев, что неподалеку от Чернобыля.

О появлении такой непроверенной информации написал в своем Фейсбук журналист и блогер Назар Приходько, который попросил других пользователей сети помочь проверить эту информацию.

В комментариях к записи появился и автор вопроса.

UPD: После того, как в сети появилось опровержение информации, Приходько удалил своё сообщение.

"Телеграф" обратился за комментарием к Государственной пограничной службе Украины.

"Пограничники продолжают усиленно охранять границу с Беларусью. Ситуация остается контролированной, в т.ч. на участке в пределах Чернобыльской зоны отчуждения. Нарушений границы военной техникой с соседней страны не фиксировалось", — сообщил пресс-секретарь ГПСУ Андрей Демченко.

В связи с обострением ситуации в Донбассе и вокруг Украины в сети в последнее время появляется большое количество непроверенной информации. Просим вас тщательнейшим образом проверять данные из соцсетей и критически относиться к ним. Со своей стороны Телеграф прилагает усилия для проверки всей информации перед публикацией на сайте.

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Как сообщалось ранее, ситуация на Донбассе резко обострилась 17 февраля, когда боевики открыли огонь по всей линии разграничения и обстреляли ряд населенных пунктов, среди которых Марьинка и Станица Луганская.

По данным ООС лишь 19 февраля было зафиксировано 98 случаев нарушения Минских соглашений оккупантами. За день на позиции ВСУ прилетели 788 мин и снарядов, что привело к гибели двух военнослужащих и ранению еще четырех.