В сети сообщили о прорыве границы со стороны Беларуси: в погранслужбе ответили
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В ГПСУ говорят, что информация не соответствует действительности.
В воскресенье, 20 февраля, в сети появилась информация о том, что якобы колонна техники из Беларуси вторглась на территорию Украины со стороны заброшенного села Паришев, что неподалеку от Чернобыля.
О появлении такой непроверенной информации написал в своем Фейсбук журналист и блогер Назар Приходько, который попросил других пользователей сети помочь проверить эту информацию.
В комментариях к записи появился и автор вопроса.
UPD: После того, как в сети появилось опровержение информации, Приходько удалил своё сообщение.
"Телеграф" обратился за комментарием к Государственной пограничной службе Украины.
"Пограничники продолжают усиленно охранять границу с Беларусью. Ситуация остается контролированной, в т.ч. на участке в пределах Чернобыльской зоны отчуждения. Нарушений границы военной техникой с соседней страны не фиксировалось", — сообщил пресс-секретарь ГПСУ Андрей Демченко.
В связи с обострением ситуации в Донбассе и вокруг Украины в сети в последнее время появляется большое количество непроверенной информации. Просим вас тщательнейшим образом проверять данные из соцсетей и критически относиться к ним. Со своей стороны Телеграф прилагает усилия для проверки всей информации перед публикацией на сайте.
Как сообщалось ранее, ситуация на Донбассе резко обострилась 17 февраля, когда боевики открыли огонь по всей линии разграничения и обстреляли ряд населенных пунктов, среди которых Марьинка и Станица Луганская.
По данным ООС лишь 19 февраля было зафиксировано 98 случаев нарушения Минских соглашений оккупантами. За день на позиции ВСУ прилетели 788 мин и снарядов, что привело к гибели двух военнослужащих и ранению еще четырех.
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