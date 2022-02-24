Метеорологическая весна в Украине уже наступила: синоптик рассказал, как долго продлится тепло

Синоптик озвучил прогноз погоды до конца февраля

В большинство регионов Украины уже пришла метеорологическая весна, а аномально теплая погода продлится до конца февраля. Об этом в комментарии "Телеграфу" рассказал кандидат географических наук, синоптик Игорь Кибальчич.

В отличии от календарного деления сезонов года в метеорологии наступление той или иной поры определяется иначе. Как пояснил синоптик, на нашей территории в нашем климате под метеорологической весной подразумевается период, когда среднесуточные температуры устойчиво превышают 0 градусов. Так, ночью могут быть небольшие морозы, днем – плюсовые температуры, но в целом за сутки — температуры выше 0.

"На данный момент практически в течение всего февраля на большей части Украины наблюдается аномально теплая погода, особенно начиная со второй декады месяца. В большинстве областей среднесуточные температуры превышают 0 градусов уверенно и стабильно. Если посмотрим на некоторые города, к примеру, в Киеве с 6 февраля сохраняются среднесуточные температуры выше 0 вплоть до сегодня. В Харькове – с 17 февраля", — рассказывает Кибальчич.

С учетом дальнейших прогнозов, известных на данный момент, до конца месяца синоптик прогнозирует сохранение аномально теплой погоды.

Кроме того, если в марте случится кратковременное похолодание на 3-4 дня, когда среднесуточные температуры будут ниже 0, это все равно будет считаться периодом похолодания в течение метеорологической весны.

В ближайшие дни ожидаются колебания температуры около 0 ночью, в пределах 2-8 градусов тепла – днем. На юге, Прикарпатье и в Крыму традиционно будет теплее на несколько градусов.

Также Кибальчич добавил, что за счет поля повышенного давления, которое установилось на сегодняшний день и будет сохраняться вплоть до конца февраля, на большей территории Украины осадков не ожидается. И только 25-26 февраля в южных и восточных регионах пройдут небольшие дожди, возможен незначительный мокрый снег. Мощного циклона в ближайшие дни не ожидается, как и сильных ветров.

Ранее "Телеграфа" сообщал, что во второй половине марта 2022 года в Украине прогнозируют резкое похолодание. Об этом говорится в долгосрочном прогнозе ученой Вазиры Мартазиновой.