Российские танки брюхом кверху: украинские военные поделились эффектными снимками с поля боя (фото)

Сухопутные силы отстаивают независимость Украины и обезвреживают противника

Украинские бойцы, которые по всей территории страны ведут ожесточенную борьбу с войсками Путина после нападения России на Украину 24 февраля, делятся информацией о принесенных потерях врагу. Фотографии появились на странице "Сухопутные войска Вооружённых сил Украины" в Фейсбуке в пятницу, 25 февраля.

Так, можно увидеть поверженных оккупантов и технику, которую обезвредила украинская армия. Некоторые танки перевернуты кверху, а дула погрязли в земле.

Фото: Сухопутные войска ВСУ

Фото: Сухопутные войска ВСУ

Фото: Сухопутные войска ВСУ

Отметим, что некоторые фотографии могут содержать сцены насилия или тяжелый для восприятия контент. Поэтому просмотреть все опубликованные ВСУ снимки можно по ссылке в Телеграм-канале Telegraf_black (фото 18+).

Добавим, что в комментариях к публикации наших бойцов благодарят и очень поддерживают. А еще просят больше публиковать фотографий с места боев.

Напомним, Чернигов продолжает обороняться и противодействовать наступлению врага. Так, украинским бойцам удалось уничтожить два десятка танков РФ в Черниговском регионе. Колонна вражеской техники двигалась со стороны Репок на Чернигов.

Ранее "Телеграф" сообщал, что моральный дух противника все слабее, поэтому у Путина пошли на укрепление сил. Стало известно, что огромные колоны военной техники двигаются из Беларуси в Украину. Очевидцы опубликовали видео.

Вместе с тем, и Украину ждет подмога. Польша пообещала поддержать нашу страну в борьбе за независимость материально: речь идет о сумме в 4 млрд злотых.