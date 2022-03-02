США vs Россия: как понимать заявления Байдена по российско-украинской войне

На такую войну, тем более, предсказанную ранее руководством США, необходимо реагировать.

Президент США Джо Байден выступил перед Конгрессом и сделал ряд заявлений относительно войны Украины с россией.

В частности, подтвердил, что Штаты не будут воевать за Украину, но ударили и еще ударят по агрессору санкциями. О главных меседжах Байдена и американской поддержке нашей страны в этой войне "Телеграфу" рассказал Владимир Дубовик – директор Центра международных исследований, доцент кафедры международных отношений Одесского национального университета имени Мечникова.

Российское вторжение – это вызов не только Украине

"Основные меседжи от Байдена – правильные и предсказуемые. Он подчеркнул, что атака была ничем не спровоцирована, заранее задумана. Что все эти месяцы переговоров, всё это, как некоторые думали, запугивание Украины, Путин попросту готовился к нападению. Отказавшись от многочисленных вариантов дипломатического разрешения ситуации. Упомянул Байден и то, что Путин, похоже, надеялся, будто ему удастся расколоть коллективный Запад. А получилось совсем наоборот. И это действительно так. Даже те страны, которые имели какие-то пророссийские настроения, сейчас, под давлением общественного мнения, меняют взгляды. Все демонстрации – проукраинские. Поддержка Украины, которая демонстрирует чудеса мужества, – тотальная", – отмечает Владимир Дубовик.

По его словам, при других обстоятельствах Байден бы фокусировал внимание на внутренних проблемах. Но не сейчас. На такую войну, тем более, предсказанную ранее руководством США, необходимо реагировать.

"К тому же, – продолжает эксперт, – глава Белого дома точки зрения поддержки Украины и противодействия России имеет двухпартийную поддержку. У нас критикуют Байдена за то, что он не пошел на превентивные санкции против России, а не ждать начала вторжения. Но это – теоретическая дискуссия, которая будет продолжаться теперь годами. Пока же важно, что Байден подчеркнул, что российское вторжение – это вызов не только Украине. Ведь кто-то может сказать в той же Америке (и такие люди есть) – зачем нам вообще помогать Украине? Какое нам дело? Пусть себе Россия с ней воюет. А Байден поясняет, что это – вызов и Европе, и США, и всему международному порядку. Американцы верят в такой порядок. Не может же быть везде хаос, когда действует закон джунглей, когда сильные атакуют слабых и так далее. Нельзя просто так напасть на другую страну – ни с того, ни с сего. И это был важный посыл, важное пояснение".

При этом, акцентирует Владимир Дубовик, американский президент фактически повторял месседжи, которые говорил ранее, сразу после вторжения. Что Путин – просчитался. Что он недооценил силу и дух украинской нации, украинского народа.

"И это важно было услышать и Киеву, и Москве, – уверен эксперт. – Многие обратили внимание на оговорку "иранского народа", но мы понимаем, о каком народе шла речь… Да, наступление продолжается, но с огромным отставанием от графика, с огромными проблемами, с огромными потерями. Всё это выявляет массу слабых сторон российских вооруженных сил. И демонстрирует силу и стойкость украинского народа".

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Сигнал российским олигархам

По словам эксперта, то, что США закрыли свое воздушное пространство для российских самолетов – не особо актуальная мера. И так затянули. Полмира, считай, уже сделало это.

"Было заявлено еще до речи Байдена, что из стратегического резерва выпустят 60 млн баррелей нефти. Это правильная мера. Цена на фоне происходящего пошла вверх, Россия от этого получает выгоду. А если Штаты выбросят на рынок 60 млн баррелей нефти, это снижает цену. Люди меньше нервничают, мировые экономики лучше работают, а РФ получает меньшие дивиденды от продажи своей нефти", – поясняет Владимир Дубовик.

Санкций, конечно, хотелось бы больше. Но тут не всё зависит от Байдена, отмечает эксперт.

"Что касается полного отключения РФ от SWIFT (Общество всемирных межбанковских финансовых каналов связи), то это, к сожалению, не от США зависит. Они сами давили на Европу, но ряд стран там выступили против. Правда, кадры разрушений и смертей, которые Россия сеет в Украине, уже оказали сильное воздействие на умы европейцев. В итоге от SWIFT отключили ряд банков. Но не все. Увы, не все. Так что – тут есть куда двигаться, – уверен Владимир Дубовик. – С каждым новым днем войны санкции будут и увеличиваться, и становиться болезненнее".

Он обращает внимание, что Байден напрямую послал меседж российским олигархам в стиле – мы доберемся до ваших вилл, ваших яхт и так далее.

"Это не только чтобы наказать Россию как страну-агрессора, но и – определенный сигнал непосредственно к олигархам. Чтобы они попытались что-то сделать, чтобы остановить сумасшедшего Путина. Об этом идут дискуссии все последние дни, – подчеркивает эксперт. – Может ли кто-то в окружении Путина, в российской олигархической, экономической, политической верхушке что-то сделать? Пояснить, что экономика рушится, что Россия становится изгоем. А если не достучаться, то, в конце концов, найти ему замену, мягко говоря".

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Комментируя активно обсуждаемую тему закрытия неба над Украиной, Владимир Дубовик напомнил, что НАТО в целом и США в частности пока – против.

"Ведь если американские самолеты или ракеты входят в украинское воздушное пространство с целью уничтожить российские – это уже прямое столкновение и совсем другая война. Запад пока к этому явно не готов, – поясняет эксперт. – Даже вооружение, которым нам помогают, не доставляется сейчас сразу на территорию Украины. Сперва в Польшу, а оттуда уже, по земле, в Украину. В Конгрессе, правда, обсуждается возможность введения некого ограниченного пространства, где можно было сделать некую бесполетную зону над Украиной. Мне кажется, можно было бы также продвинуть идею хотя бы гуманитарной зоны, к примеру, на части Западной Украины. Куда могли бы войти те же миротворцы ООН. И сказали россиянам – далее вам нельзя, там мирные жители, беженцы и так далее".

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Как сообщал "Телеграф", 24 февраля путин объявил войну Украине, начав открытое вторжение в нашу страну.

По состоянию на первую половину дня 2 марта ни один крупный город не был взят под контроль россиянами. При этом, войска противника накапливаются в районе Киева с целью дальнейшего штурма и попытки свержения власти или достижения дипломатического поражения Украины. Украинская власть во главе с Владимиром Зеленским требует от россиян вывести войска из Украины, в том числе из Крыма и Донбасса. Параллельно с этим россия терпит серьезные потери в технике и живой силе, а вместо этого уничтожает мирные города, нанося ракетные и авиаудары по спальным районам и объектам гражданской инфраструктуры.