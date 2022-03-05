Стивен Кинг отказался от российского рынка

Автор "Оно" поддерживает Украину.

В субботу, 5 марта, на 10-й день полномасштабного вторжения рф в Украину всемирноизвестный писатель американец Стивен Кинг заявил, что перестанет работать с россией.

Об этом он сообщил на своей страничке в twitter.

Писатель в ответ на твит своего канадского коллеги Линвуда Баркли отметил, что также перестанет заключать новые контракты с российскими изданиями.

Справка: Стивен Кинг — американский писатель, работающий в разнообразных жанрах, включая ужасы, триллер, фантастику, фэнтези, мистику, драму, детектив, получил прозвище "Король ужасов". Продано более 350 миллионов экземпляров его книг, по которым было снято множество художественных фильмов и сериалов, телевизионных постановок, а также нарисованы комиксы.

Ранее сообщалось, что 5 марта российские оккупанты на Луганщине обстреляли мирных украинцев, которые вышли на митинг против "освободителей". Кроме того, в субботу в ходе боев был ликвидирован один из главарей боевиков "ДНР". Также стала известна дата третьего раунда переговоров между Украиной и рф.