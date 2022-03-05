Укр

Российская броня из г*вна и палок рассмешила сеть

Автор
Михаил Корнилов Михаил Корнилов
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Российские оккупанты нацепили бревна на автомобили Новость обновлена 05 марта 2022, 21:27
Российские оккупанты нацепили бревна на автомобили

В рф решили спрятать военные конвои за березками.

В субботу, 5 марта, на 10-й день полномасштабной российской агрессии в Украине в сети высмеяли ноу-хау оккупационных войск.

Соответствующей записью в Facebook поделился журналист Виктор Трегубов.

Трегубов оценил ноу-хау от российских оккупантов, которые нацепили на свои автомобили березки в надежде защититься от "Джавелинов" и других вооружений украинской армии.

"Я же когда говорил о бронировании из дерьма и палок, я же думал, что шутил…" — написал Трегубов, который прикрепил два снимка с военной техникой российских захватчиков.

В сети высмеяли данные снимки: "бронефанерные войска", "Аналогов нет", "А могли и картошкой обклеить", "Какая милота — сразу же с родненькими березками приехали", "Срубили березки. Небось еще и снегирей навешали", "Бревномобиль".

Ранее сообщалось, что 5 марта президент рф владимир путин обратился к НАТО из-за Украины. Кроме того, президент Турции созвонился с путиным и передал предложение президента Украины Владимира Зеленского. Также от российского рынка отказался известный писатель Стивен Кинг.

Теги:
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