"Ідіть геть!" Украинская группа записала видеоклип о войне с россией (видео)
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Во время войны все чаще и чаще появляются патриотические песни.
На фоне полномасштабного вторжения рф в Украину украинские музыканты не только вступают в ряды ВСУ, теробороны, но и успевают записывать патриотичные песни и даже видеоклипы. Украинский urban-folk коллектив из Днепра "Вертеп" подготовил патриотический клип Go On Home Russian Soldiers.
Видео доступно на YouTube-канале "11 канал".
В песне звучат призывы к российским оккупантам, чтобы те убирались вон из нашей земли к себе домой, в Сибирь. В видеоряде присутствуют сцены с войны.
Напомним, лидер группы "Океан Эльзы" Святослав Вакарчук записал мощное обращение к украинцам с площади Свободы в Харькове, в которую недавно попала российская ракета.
Ранее сообщалось, что 8 марта украинская певица Анжелика Рудницкая узнала среди украинцев, которые пытались незаконно выехать из страны во время военного положения, единственного сына своей коллеги Софии Ротару — Руслана Евдокименко. Кроме того, во вторник стало известно, что на территорию Украины проникла Наталья Поклонская, предавшая нашу страну в 2014 году.
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