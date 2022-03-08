Укр

"Ідіть геть!" Украинская группа записала видеоклип о войне с россией (видео)

Автор
Михаил Корнилов Михаил Корнилов
Дата публикации
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Автор
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Подбитая военная техника россиян Новость обновлена 08 марта 2022, 18:09
Подбитая военная техника россиян

Во время войны все чаще и чаще появляются патриотические песни.

На фоне полномасштабного вторжения рф в Украину украинские музыканты не только вступают в ряды ВСУ, теробороны, но и успевают записывать патриотичные песни и даже видеоклипы. Украинский urban-folk коллектив из Днепра "Вертеп" подготовил патриотический клип Go On Home Russian Soldiers.

Видео доступно на YouTube-канале "11 канал".

В песне звучат призывы к российским оккупантам, чтобы те убирались вон из нашей земли к себе домой, в Сибирь. В видеоряде присутствуют сцены с войны.

Напомним, лидер группы "Океан Эльзы" Святослав Вакарчук записал мощное обращение к украинцам с площади Свободы в Харькове, в которую недавно попала российская ракета.

Ранее сообщалось, что 8 марта украинская певица Анжелика Рудницкая узнала среди украинцев, которые пытались незаконно выехать из страны во время военного положения, единственного сына своей коллеги Софии Ротару — Руслана Евдокименко. Кроме того, во вторник стало известно, что на территорию Украины проникла Наталья Поклонская, предавшая нашу страну в 2014 году.

Теги:
#Украина #Россия #Война с Россией
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