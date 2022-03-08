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"Ідіть геть!" Українська група записала відеокліп про війну з росією (відео)

Автор
Михайло Корнілов Михайло Корнілов
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Підбита військова техніка росіян Новина оновлена 08 березня 2022, 18:09
Підбита військова техніка росіян

Під час війни дедалі частіше з’являються патріотичні пісні.

На тлі повномасштабного вторгнення рф в Україну українські музиканти не лише вступають до лав ЗСУ, тероборони, а й встигають записувати патріотичні пісні та навіть відеокліпи. Український urban-folk колектив із Дніпра "Вертеп" підготував патріотичний кліп Go On Home Russian Soldiers.

Відео доступне на YouTube-каналі "11 канал".

У пісні звучать заклики до російських окупантів, щоб ті забиралися геть із нашої землі до себе додому, до Сибіру. У відеоряді є сцени з війни.

Нагадаємо, лідер гурту "Океан Ельзи" Святослав Вакарчук записав потужне звернення до українців з площі Свободи у Харкові, в яку нещодавно влучила російська ракета.

Раніше повідомлялося, що 8 березня українська співачка Анжеліка Рудницька упізнала серед українців, які намагалися незаконно виїхати з країни під час воєнного стану, єдиного сина своєї колеги Софії Ротару – Руслана Євдокименка. Крім того, у вівторок стало відомо, що на територію України проникла Наталія Поклонська, яка зрадила нашу країну у 2014 році та стала працювати на росію.

Теги:
#Україна #Росія #Війна з Росією
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