Помощи мало: чего украинцы больше всего хотят от Запада и НАТО

От НАТО больше всего требуют "закрытия неба" над Украиной.

Западные партнеры бьют по России серьезными санкциями с первого дня, как государство-агрессор пошло войной на Украину, однако украинцы считают, что военной и финансовой поддержки за 14 дней войны было мало.

Об этом свидетельствуют данные социологического опроса группы "Рейтинг", проводившегося 8 и 9 марта.

Дипломатическую поддержку от стран Запада считают достаточной 48% опрошенных, гуманитарную — 47%.

При этом финансовая поддержка западных партнеров была оценена не столь высоко — о достаточном уровне указали 39% граждан, о недостаточном — 45%.

Не слишком довольными оказались украинцы экономическими санкциями против россии — 62% ответили, что их мало, в то время как 32%, что достаточно.

Хуже всего граждане Украины оценили военную помощь — только 29% ответили, что этого достаточно. При этом именно военную помощь для государства украинцы ожидают от западных партнеров больше всего – 63% опрошенных. Что касается направлений помощи, то 89% проголосовали за "закрытие неба" над Украиной, 47% — за предоставление вооружения, 25% — предоставление военной медицинской помощи и иностранных добровольцев, а каждый пятый указал на необходимость передачи оборудования, защитных жилетов и шлемов для украинской армии.

Также социологи поинтересовались мнением респондентов о промедлении НАТО с "закрытием неба" — 79% опрошенных назвали это страхом прямой войны с россией. А 90% людей ответили, что Украина должна оказывать давление на Альянс по реализации этого требования.

Опрос проводился методом телефонных интервью с использованием компьютера среди 1200 респондентов в возрасте 18+ во всех областях Украины, кроме временно оккупированных территорий Крыма и Донбасса. Статистическая погрешность не превышает 2,8%.

Ранее "Телеграф" сообщал, что в ответ на российское вторжение в Украину Европейский Союз запретил оборот своей валюты в России, отключил крупнейшие банки страны-агрессора от международной платежной системы SWIFT, ввел строгие санкции, которые бьют по российской экономике и согласовал персональные ограничения против Путина и Лаврова.