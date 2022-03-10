Оккупанты превращают Сумщину в руины: Ахтырка вновь под ударами авиации

Оккупанты даже не думают останавливать обстрелы Сумщины

Российские войска продолжают нещадно бомбить Сумскую область и, в частности, очередным обстрелам подверглась многострадальная Ахтырка.

Об этом сообщил глава Сумской ОГА Дмитрий Живицкий в своем телеграм-канале.

Он отметил, что в Ахтырском районе было обстрелян город Тростянец. Артиллерия оккупантов нанесла удары по бывшему заводу "Електробутприлад", вследствие чего погибли три человека, среди которых один несовершеннолетний.

Кроме того, около 00:40 были нанесены удары по окраинах Сум и селе Битица, однако других деталей он пока не предоставил.

Подверглась авиаударам и сама Ахтырка. Живицкий сообщает, что бомбы падали в жилых районах, а также есть информация о том, что был перебит газопровод.

По словам главы Сумской ОГА, в настоящее время в городе полностью уничтожена инфраструктура, а число жертв действий оккупационных войск уточняется.

Напомним, Ахтырка подвергается обстрелам со стороны российской армии чуть ли не с первого дня вторжения. Так 25 февраля под удары систем залпового огня попали жилой массив, бомбоубежища и детский сад.

28 февраля российская ракета попала в местную нефтебазу, из-за чего там возник масштабный пожар.

А 1 марта вследствие сильных обстрелов была разрушена воинская часть, где погибли около 70 украинских военнослужащих.

Позже сообщалось, что там была уничтожена теплоцентраль, а также разбомблены склады со строительными материалами и продуктами питания.