Гуманитарные коридоры 10 марта: можно ли выбраться из Сум, Мариуполя и Волновахи
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Украинцев будут вывозить в ближайшие крупные города, а оттуда по железной дороге
Эвакуация украинцев из опасных городов, которые российские войска подвергают обстрелам, продолжается. На 10 марта удалось договориться о трех зеленых коридорах на Сумщине.
Об этом в телеграмм рассказал глава местной ОГ/ВА Дмитрий Живицкий. Согласно его словам, маршруты согласованы предварительно. Ближе к девяти утра, когда запланировано начало режима тишины и движения колонн, объявят места сборов.
Также размещены карты маршрутов из Сум в Полтаву через Ромны и Лубны, из Тростянца в Полтаву через Сумы и Недригайлов, из Краснополья на Полтаву через Сумы. Начиная с областного центра у эвакуационных автобусов будет одинаковый маршрут. Остальные населенные пункты области пока не подтвердили по поводу эвакуации.
Глава правления "Укрзализныци" Александр Камишин сообщил, что те, кто эвакуировался из Сум вчера уже в безопасности — первая колонна добралась до Львова и отправлена на Перемышль, вторая — около 1200 человек, отправилась на Львов из Полтавы, третья — из Лубен во Львов отправляются две тысячи человек.
Эвакуация из Донецкого направления
Некоторым удалось эвакуироваться из Волновахи — 180 человек из Покровска доставили в Днепр, а оттуда посадили на Интерсити.
Что касается эвакуации Мариуполя, то железная дорога готова вывозить людей — вагоны ждут в Запорожье, но людям из города на автобусах не дают возможности выехать войска россии. О гуманитарных коридорах из этих городов договорились еще на 10 день войны, но русские войска сорвали режим тишины.
Ночью в Украине местами было очень жарко — в Сумской области захватчики обстреливали Ахтырку, Тростянец и другие населенные пункты. Есть жертвы.
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