Гуманитарные коридоры 10 марта: можно ли выбраться из Сум, Мариуполя и Волновахи

Украинцев будут вывозить в ближайшие крупные города, а оттуда по железной дороге

Эвакуация украинцев из опасных городов, которые российские войска подвергают обстрелам, продолжается. На 10 марта удалось договориться о трех зеленых коридорах на Сумщине.

Об этом в телеграмм рассказал глава местной ОГ/ВА Дмитрий Живицкий. Согласно его словам, маршруты согласованы предварительно. Ближе к девяти утра, когда запланировано начало режима тишины и движения колонн, объявят места сборов.

Также размещены карты маршрутов из Сум в Полтаву через Ромны и Лубны, из Тростянца в Полтаву через Сумы и Недригайлов, из Краснополья на Полтаву через Сумы. Начиная с областного центра у эвакуационных автобусов будет одинаковый маршрут. Остальные населенные пункты области пока не подтвердили по поводу эвакуации.

Карта передвижения эвакуационных автобусов

Глава правления "Укрзализныци" Александр Камишин сообщил, что те, кто эвакуировался из Сум вчера уже в безопасности — первая колонна добралась до Львова и отправлена на Перемышль, вторая — около 1200 человек, отправилась на Львов из Полтавы, третья — из Лубен во Львов отправляются две тысячи человек.

Эвакуация из Донецкого направления

Некоторым удалось эвакуироваться из Волновахи — 180 человек из Покровска доставили в Днепр, а оттуда посадили на Интерсити.

Что касается эвакуации Мариуполя, то железная дорога готова вывозить людей — вагоны ждут в Запорожье, но людям из города на автобусах не дают возможности выехать войска россии. О гуманитарных коридорах из этих городов договорились еще на 10 день войны, но русские войска сорвали режим тишины.

Ночью в Украине местами было очень жарко — в Сумской области захватчики обстреливали Ахтырку, Тростянец и другие населенные пункты. Есть жертвы.