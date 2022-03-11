На Харьковщине спецназ ВСУ разбил танковую колону оккупантов: подробности

Специальные силы бьют захватчиков.

В пятницу, 11 марта, на 16-й день полномасштабного вторжения рф в Украину силы специальных операций Вооруженных сил Украины в Чугуевском районе (Харьковская область) уничтожили колонну военной техники оккупанта.

Об этом сообщил глава Харьковской областной государственной администрации Олег Синегубов на своем telegram-канале.

По информации Штаба обороны, среди уничтоженной техники оккупанта — танки, боевые машины и топливозаправщики. Также ВСУ ликвидировали живую силу противника. Несколько врагов, бросив технику, скрылись в лесной местности. Вооруженные Силы Украины, Территориальная оборона просят местных жителей быть бдительными и по возможности информировать о местонахождении врага.

"Наши военные 24/7 держат оборону города и области. Победа за нами!" — написал Синегубов.

Напомним, 11 марта оккупанты нанесли удар по больнице в Харьковской области. Кроме того в ночь на пятницу захватчики вновь обстреляли Харьков, вследствие чего под удар попала исследовательская ядерная установка "Источник нейтронов, основанный на подкритической сборке, управляемой линейным ускорителем электронов".