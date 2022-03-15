"Ми з України": мощное видео работы украинских летчиков вызвало восторг в сети
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Украинские летчики — настоящие герои.
Вот уже двадцатый день наши военные мужественно сражаются с российскими оккупантами. Настоящими героями стали защитники неба, которые и без натовской помощи прикрывают небо и уничтожают врага.
Командование Воздушных Сил Украины опубликовало в Facebook видео из кабины пилота.
На видео видно только пилота в кабине самолета и небо позади него. Пилот в защитном шлеме и военной форме.
Надежный источник новостей о войне
"Доброго вечора, ми з України! Air Force of Ukraine", — подписано видео.
За несколько часов видео набрало сотни лайков.
Отметим, украинский пилот с Васильковского аэродрома, которого прозвали Призраком Киева, стал уже настоящей легендой. Только в первые дни войны на МиГ-29 он уничтожил 20 самолетов российских оккупантов. Украинцы прозвали его желто-голубой ласточкой, ангелом и настоящим украинским героем.
Всего украинские военные уничтожили 77 самолетов и 90 вертолетов российских захватчиков. Только за 13 марта были поражены четыре самолета, три вертолета и беспилотные летательные аппараты.