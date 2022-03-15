Укр

"Ми з України": мощное видео работы украинских летчиков вызвало восторг в сети

Автор
Татьяна Гулеватая Татьяна Гулеватая
Дата публикации
Читати українською
Автор
1107
Украинский пилот в кабине самолета
Украинский пилот в кабине самолета

Украинские летчики — настоящие герои.

Вот уже двадцатый день наши военные мужественно сражаются с российскими оккупантами. Настоящими героями стали защитники неба, которые и без натовской помощи прикрывают небо и уничтожают врага.

Командование Воздушных Сил Украины опубликовало в Facebook видео из кабины пилота.

На видео видно только пилота в кабине самолета и небо позади него. Пилот в защитном шлеме и военной форме.

Надежный источник новостей о войне

"Доброго вечора, ми з України! Air Force of Ukraine", — подписано видео.

За несколько часов видео набрало сотни лайков.

Отметим, украинский пилот с Васильковского аэродрома, которого прозвали Призраком Киева, стал уже настоящей легендой. Только в первые дни войны на МиГ-29 он уничтожил 20 самолетов российских оккупантов. Украинцы прозвали его желто-голубой ласточкой, ангелом и настоящим украинским героем.

Всего украинские военные уничтожили 77 самолетов и 90 вертолетов российских захватчиков. Только за 13 марта были поражены четыре самолета, три вертолета и беспилотные летательные аппараты.

Теги:
#Россия #Самолет #ВСУ
ВСУ продолжают уничтожать вражескую технику
Украина
Перевалило за 13 тысяч: Генштаб обновил данные о потерях оккупантов в Украине
Дата публикации
Дата публикации
Категория
ВСУ продолжают уничтожать вражескую технику
Перевалило за 13 тысяч: Генштаб обновил данные о потерях оккупантов в Украине
Дата публикации
Категория
Собрали актуальные данные о боях с россиянами на вторник
Такого отпора русские не ожидали: свежие карты боев в Украине
Дата публикации
Категория
Власти Украины вроде как решили поддержать граждан и бизнес на период военного положения
Отмена акциза на топливо и уменьшение НДС: что не так с планами властей снизить налоги на время войны
Дата публикации
Категория
Российские войска в Украине
Резервы закончились: россияне уже ввели в Украину все боеспособные войска
Дата публикации
Категория
Украина противостоит российской армии 20 дней.
Война – день 20: к россиянам медленно приходит прозрение, а оккупанты продолжают обстрел мирных городов Украины