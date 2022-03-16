Украинское небо не для россиян: в ВСУ сообщили о последних потерях врага (видео)
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Наземная техника оккупантов также не осталась без внимания украинских военных.
За двадцатый день противостояния российским захватчикам украинские силы противовоздушной обороны уничтожили три самолета оккупантов и несколько колонн другой вражеской техники.
Об этом сообщил спикер командования Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат.
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По его словам, за 15 марта украинские воздушные силы уничтожили два российских истребителя-бомбардировщика Су-34, а третий самолет оккупантов пока не установлен.
Также в течение дня нашими военными были сбиты один вражеский вертолет, три беспилотных летательных аппарата оперативно-тактического уровня и две крылатые ракеты.
Кроме того, украинские авиаторы нанесли ракетно-бомбовые удары по наземным целям противника.
"Группа тактического назначения в составе бомбардировщиков Су-24м, штурмовиков Су-25, вертолетов Ми-24 армейской авиации, под прикрытием истребителей совершила девять авианалетов на колонны вражеской техники и скопления войск рашистов ", — сообщил Юрий Игнат.
Напомним, что за 20 дней войны в Украине российская армия потеряла более 13,5 тысячи солдат, около 400 танков, 95 вертолетов, 81 самолет и сотни единиц другой техники. Судя по картам боевых действий, российские оккупанты практически не смогли продвинуться вглубь территории Украины. Кроме того, перехваченные разговоры россиян свидетельствуют, что спецназ россии в глубоком шоке от отпора, который ему наносит украинская армия.
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