Укр

Шмыгаль не смог убедить мировую компанию уйти из россии

Автор
Ольга Броскова Ольга Броскова
Дата публикации
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Автор
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Nestle продолжает поддерживать российскую агрессию Новость обновлена 17 марта 2022, 12:14
Nestle продолжает поддерживать российскую агрессию

Шмыгаль подчеркнул, что уплата налогов стране-террористу — это финансирование убийств мирных людей

Премьер-министру Украины Денису Шмыгалю не удалось убедит продуктового гиганта Nestle уйти из рф, как это сделали многие западные компании.

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Об этом Шмыгаль сообщил на своей странице в Твиттере.

"Поговорил с CEO Nestle Марком Шнайдером о неэтичности работы компании в России. К сожалению, не нашел понимания. Рабочие места и налоги уплачены в бюджет страны-террориста – это финансирование убийств беззащитных детей и женщин. Надеюсь, Nestle изменит свое решение", — написал украинский премьер.

Как сообщалось, после начала вторжения россии в Украину из страны-агрессора ушли многие западные компании. В частности недавно о приостановке своей деятельности заявили Samsung, Hitachi и Kering (бренды Gucci, Balenciaga и Yves Saint Laurent). Также известно, что нефтяной гигант Shell прекратил закупать российскую нефть. Кроме того, производитель компьютеров и электроники из Тайваня ASUS также прекращает свою деятельность в рф.

Теги:
#Бизнес #Россия #Война
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