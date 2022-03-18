У Зеленского намекнули на серьезные уступки ради мира с россией

Украина может полностью отказаться от вступления в НАТО.

В пятницу, 18 марта, на фоне полномасштабного вторжения рф в Украину власть допустила возможность изменения в Конституции ради мира.

Об этом сообщил председатель Верховной Рады Руслан Стефанчук в эфире телеканала "1+1".

У Зеленского допустили приостановку движения Украины в Евро-Атлантическом направлении. Так Стефанчук отметил, что украинские власти могут прибегнуть к изменению Конституции Украины и отменить движение страны к НАТО. Данная опция будет рассматриваться по результатам переговорного процесса. Также глава ВР заявил, что самое главное по результатам переговоров — это гарантия безопасности для страны.

"Так как путь к Евроатлантической интеграции прописан у нас в Конституции — это является довольно высоким уровнем легитимизации этого направления. Поэтому мы будем смотреть, к какому пути подойдут переговорщики, тогда уже искать ту модель, которая или не будет перечить Конституции, или будет менять Конституцию в этой части", — заявил Стефанчук.

Ранее сообщалось, что Польша представила своим союзникам по НАТО план миротворческой миссии в Украине.