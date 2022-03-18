Укр

У Зеленского намекнули на серьезные уступки ради мира с россией

Автор
Михаил Корнилов Михаил Корнилов
Дата публикации
Читати українською
Автор
3485
Руслан Стефанчук Новость обновлена 19 марта 2022, 00:02
Руслан Стефанчук

Украина может полностью отказаться от вступления в НАТО.

В пятницу, 18 марта, на фоне полномасштабного вторжения рф в Украину власть допустила возможность изменения в Конституции ради мира.

Об этом сообщил председатель Верховной Рады Руслан Стефанчук в эфире телеканала "1+1".

У Зеленского допустили приостановку движения Украины в Евро-Атлантическом направлении. Так Стефанчук отметил, что украинские власти могут прибегнуть к изменению Конституции Украины и отменить движение страны к НАТО. Данная опция будет рассматриваться по результатам переговорного процесса. Также глава ВР заявил, что самое главное по результатам переговоров — это гарантия безопасности для страны.

"Так как путь к Евроатлантической интеграции прописан у нас в Конституции — это является довольно высоким уровнем легитимизации этого направления. Поэтому мы будем смотреть, к какому пути подойдут переговорщики, тогда уже искать ту модель, которая или не будет перечить Конституции, или будет менять Конституцию в этой части", — заявил Стефанчук.

Ранее сообщалось, что Польша представила своим союзникам по НАТО план миротворческой миссии в Украине.

Теги:
#Украина #Война с Россией
Руслан Стефанчук
Украина
У Зеленского намекнули на серьезные уступки ради мира с россией
Дата публикации
Дата публикации
Категория
Руслан Стефанчук
У Зеленского намекнули на серьезные уступки ради мира с россией
Дата публикации
Категория
Война в Украине
Оккупанты пытаются перебросить в Украину войска из Армении: сводка Генштаба
Дата публикации
Категория
Байден говорил с Цзиньпином по поводу Украине
Глава Китая сделал важное заявление по Украине
Дата публикации
Категория
Этот поселок под Киевом уже не станет таким, каким был раньше
Это была лотерея со смертью – интервью с человеком, выбравшимся из Гостомеля после 16 дней после появления россиян
Дата публикации
Категория
Оккупанты беспощадно бомбят мирные украинские города
Война – день 23: россия почти полностью отрезана от мира, но кровавый террор в Украине не заканчивает