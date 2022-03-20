"Мы не отстреливаемся, мы тупо съе**ваемся": перехват разговора оккупанта с женой

В ответ на жалобы про тяготы войны боец получил причитания о нехватке сахара в россии

Многие российские военнослужащие начинают понимать, что шансы выжить в войне, объявленной Украине путиным, у них весьма низкие. Поэтому отдельные вояки даже не рискуют лезть в бой, а просто перемещаются по местности, чтобы не попасться на глаза украинским защитникам.

Об этом свидетельствует очередной перехваченный разговор оккупанта с женой, который опубликовала Служба безопасности Украины.

Армия Украины уничтожает технику россиян — фото смотрите в нашем Telegram

По словам бойца, из 60 человек, которые составляли их батальон, сейчас их осталось всего 13 или 14. На днях они потеряли в бою очередного офицера — на этот раз в звании майора.

Также у россиян практически не осталось целой боевой техники. Поэтому приходится прятаться и сбегать при первой возможности, чтобы не попасть под атаку подразделений ВСУ или теробороны.

"Мы тупо съ**ываемся, — говорит оккупант, — мы не отстреливаемся. Нет безопасности, чтобы выехать отсюда! Тебя будут ху*рить со всех сторон".

Также он высказывает мысль о том, что война, на которую их бросили, совершенно неправильна, а в россии не все так "за**ись", как он думал изначально.

Родственники российских военнослужащих в который раз демонстрируют свою циничность. Потому что на вопрос о том, что говорят о войне по новостям, женщина в телефонной трубке начинает жаловаться, что нигде никто ничего не рассказывает, да еще и сахара у них нет.

В СБУ предупреждают: чем больше военных армии рф решит сбежать на родину, тем же лучше для них.

"Потому что наша цель — уничтожить не 70%, а 100% российских оккупантов", — подчеркнул спикер Службы безопасности Артем Дехтяренко.

Напомним, что за более чем три недели войны в Украине погибло уже более 14700 тысяч российских военных. Путинская армия потеряла очень много техники, в том числе 476 танков.