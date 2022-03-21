ВСУ похвастались новым трофейным танком оккупантов (фото)

Боевой состав ВС Украины пополнился новым российским танком

На 26-й день противостояния российским захватчикам украинские военные поделились еще одной хорошей новостью, касаемо нового ценного трофея — танка оккупантов из российской федерации.

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Соответствующую информацию на своей странице в соцсети в понедельник, 21 марта, обнародовал пресс-центр Генерального штаба Вооруженных Сил Украины.

"В Киевской области в ряды ВС Украины станет еще один трофейный танк. Ребята только немного его подремонтируют, потому что, когда забирали — немного поцарапали", — говорится в тексте публикации.

Российский танк

Теперь боевая машина оккупантов будет служить украинским защитникам, защищая Родину от фашистов из российской федерации.

Ранее "Телеграф" сообщал, что украинским военным удалось завладеть российским комплексом радиоэлектронной борьбы, который теперь работает в рядах Вооруженных сил против самих же оккупантов.

Кроме того, во время уничтожения целой колонны российских военных под Прилуками, бойцы ВСУ пополнили парк боевой техники очередной решистской единицей — РСЗО "Ураган"