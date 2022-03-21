Укр

ВСУ похвастались новым трофейным танком оккупантов (фото)

Автор
Наталия Чебан Наталия Чебан
Дата публикации
Читати українською
Автор
855
Техника оккупантов из рф теперь будет служить украинским военным Новость обновлена 21 марта 2022, 13:17
Техника оккупантов из рф теперь будет служить украинским военным

Боевой состав ВС Украины пополнился новым российским танком

На 26-й день противостояния российским захватчикам украинские военные поделились еще одной хорошей новостью, касаемо нового ценного трофея — танка оккупантов из российской федерации.

Свежие факты и аналитика – достоверно о войне с россией

Соответствующую информацию на своей странице в соцсети в понедельник, 21 марта, обнародовал пресс-центр Генерального штаба Вооруженных Сил Украины.

"В Киевской области в ряды ВС Украины станет еще один трофейный танк. Ребята только немного его подремонтируют, потому что, когда забирали — немного поцарапали", — говорится в тексте публикации.

Российский танк
Российский танк

Теперь боевая машина оккупантов будет служить украинским защитникам, защищая Родину от фашистов из российской федерации.

Ранее "Телеграф" сообщал, что украинским военным удалось завладеть российским комплексом радиоэлектронной борьбы, который теперь работает в рядах Вооруженных сил против самих же оккупантов.

Кроме того, во время уничтожения целой колонны российских военных под Прилуками, бойцы ВСУ пополнили парк боевой техники очередной решистской единицей — РСЗО "Ураган"

Теги:
#Украина #Россия #Война #Танк
Алексей Арестович
Украина
путин потерял в Украине уже четыре своих армии: Арестович раскрыл секретные данные
Дата публикации
Дата публикации
Категория
Алексей Арестович
путин потерял в Украине уже четыре своих армии: Арестович раскрыл секретные данные
Дата публикации
Категория
Оккупанты продолжают обстреливать мирное население
Убивают и насилуют: в Минобороны назвали число жертв военных преступлений рф в Украине
Дата публикации
Категория
Враг захлебнулся и уже не мечтает захватить Киев: Резников порадовал новостями с фронта
Враг захлебнулся и уже не мечтает захватить Киев: Резников порадовал новостями с фронта
Дата публикации
Категория
Президент Украины Владимир Зеленский
Зеленский пристыдил немцев: "Без вас у россии не было бы денег на войну"
Дата публикации
Категория
Украина уже 26 дней противостоит российским захватчикам
Война — день 26: путин готов бросить российских детей на войну, а в оккупированных городах проходят митинги в поддержку Украины