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"Это очень сложная история": Зеленский раскрыл детали относительно референдума по Крыму и Донбассу

Автор
Геннадий Лубенец Геннадий Лубенец
Дата публикации
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Владимир Зеленский Новость обновлена 21 марта 2022, 23:58
Владимир Зеленский

Украина может начать решать вопросы Крыма и Донбасса, но только после завершения войны

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что перед тем, как провести референдум по вопросам временно оккупированных территориях ОРДЛО и Крыма, должны быть решены вопросы безопасности, а также завершения войны и вывода российских войск.

Об этом он рассказал в интервью "Суспільному".

"Я считаю, что это очень сложная история. Для всех. И Крым и Донбасс. Чтобы там найти какой-то выход, надо сначала сделать шаг по гарантиям безопасности и окончанию войны. При этом договорится, что мы решаем вопрос временно оккупированных территорий. Мы их решим, но только после этого шага", — сказал Зеленский.

По его словам, он готов поднимать вопрос об оккупированных территориях на первой же встрече с кровавым диктатором владимиром путиным, но выразил убеждение, что решение по ним будет озвучено на последующих встречах.

Зеленский указал, что также, как и в вопросах о гарантиях безопасности, Украина будет иметь дело с изменениями в Конституции.

"В любом случае, это будет решаться не только президентом. Это достаточно длительный процесс, который будет решаться и Радой и народом Украины", — сказал он.

По его словам, подобные исторические изменения могут быть приняты только на референдуме.

"Народ должен дать ответ на те или другие форматы компромиссов, а вот какими они будут, это уже вопрос нашего разговора и взаимопонимания между Украиной и россией", — сказал он и добавил, что будет готов пойти на все, что поддержит народ нашей страны.

При этом Зеленский добавил, что украинцы объединились и для него расколоть общество будет неприемлемо.

Как сообщалось ранее, 21 марта Украина и россия провели очередной раунд переговоров, который длился полтора часа.

"Телеграф" опросил экспертов, которые поделились своими прогнозами относительно того, чего ждать по их итогу и к чему они приведут в будущем.

Теги:
#Украина #Россия #Крым #Донбасс #Владимир Зеленский
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