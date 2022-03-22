Количество сбитых российских самолетов перевалило за сотню: еще два "приземлили" на Днепропетровщине

Российским самолетам не место в воздушном пространстве Украины.

Украинские системы противовоздушной обороны на 27 день войны против российских оккупантов сбили вражеский беспилотник и два боевых самолета. Таким образом, количество сбитых самолетов россиян перевалило за сотню.

Об этом во вторник, 22 марта, сообщило воздушное командование "Восток".

Почему России не выиграть войну против Украины?

Вражеские самолеты сбили зенитные ракетные части Днепропетровской области. Все три воздушные цели оккупантов работали на Слобожанском направлении.

Добавим, что несколькими часами ранее над Мариуполем украинскими военными был сбит очередной самолет оккупантов. Этот самолет для ВСУ стал сотым.

Напомним, что потери оккупантов в живой силе уже составляют 15 300 человек. Кроме того, россияне потеряли 509 танков, 1556 боевых бронированных машин, 252 артиллерийских систем, 80 РСЗО, 45 единиц средств ПВО.

Ранее "Телеграф" сообщал, что украинская бомбардировочная и штурмовая авиация продолжает наносить сокрушительные удары по скоплениям техники и живой силе противника. Также мы показывали, как уничтожают технику оккупантов беспилотники "Байрактар".