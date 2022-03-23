Укр

Кулеба объяснил, чем российское тв хуже боевой авиации

Автор
Татьяна Гулеватая Татьяна Гулеватая
Дата публикации
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Автор
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Однако, большая часть россиян верят телевизору Новость обновлена 23 марта 2022, 12:48
Однако, большая часть россиян верят телевизору

В МИД Украины призвали блокировать российскую пропаганду.

Российские пропагандисты, которые вещают с экранов телевизоров с призывом нанести ядерные удары, хуже боевой авиации.

Об этом заявил глава МИД Украины Дмитрий Кулеба.

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"Российские телепропагандисты хуже даже российских летчиков. Пилоты как минимум рискуют быть сбитыми. Говорящие головы спят в безопасности, затем выходят в эфир и призывают к нанесению ядерных ударов или вторжению членов НАТО. Наказать каждого из них. Блокируйте всю ядовитую российскую пропаганду и ее пособников", — написал министр в Twitter-аккаунте 23 марта.

Отметим, что российские пропагандисты продолжают рассказывать об "успехах" российской армии в Украине и угрожать Западу.

В конце февраля такие "рупоры кремля", как Симоньян, Скабеева, Соловьев и другие попали под санкции Евросоюза.

Что касается официальных лиц, то продолжается наглая ложь о подвигах оккупантов, однако то и дело попадаются на вранье.

В последнее время запас абсурдных заявлений исчерпался, и доходит уже до того, что Киев обвиняют в создании коронавируса.

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#МИД #Дмитрий Кулеба
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