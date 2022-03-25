На это можно смотреть вечно: ВСУ показали, как жгут российские танки (видео)

Украинские воины беспощадно уничтожают боевую технику российских оккупантов

Идет 30-й день мужественного противостояния Украины российскому военному вторжению. Украинские защитники самоотвержено стоят на защите своей страны и продолжают боевую работу по уничтожению личного состава и бронетехники вражеской армии россии. И по состоянию на утро пятницы, 25 марта у противотанкистов Сухопутных войск ВС Украины есть новое достижение: бойцы разбомбили два российских танка.

Роликом, на которых зафиксированы очередные потери рашистов в виде двух уничтоженных танков, поделились на официальной странице Генерального штаба ВСУ в Фейсбук

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"Будет еще! #еТАНЧИК" — говорится в подписи к публикации.

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Ранее "Телеграф" сообщал, что состав техники ВСУ пополнился еще одним российским танком, который военнослужащий армии рф добровольно отдал украинкой армии и сдался в плен за обещанное вознаграждение.

Кроме этого новая техника появилась и у защитников из Запорожья, которым несколькими днями ранее удалось подбить российский танк Т-90.

Также напомним, что российская армия продолжает нести потери на украинских землях и только за минувшие сутки украинскому составу бойцов ВСУ удалось сбить аж 7 самолетов нацистской армии россии. В общей сложности за месяц противостояния армия захватчиков из российской федерации "простилась" с 15800 военными.