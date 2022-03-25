Укр

Артиллерийскую батарею оккупантов размазали огнем: эффектное видео от ВСУ

Автор
Наталия Чебан Наталия Чебан
Дата публикации
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Автор
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Разгромленная техника россиян Новость обновлена 25 марта 2022, 15:03
Разгромленная техника россиян

Еще одна партия фашистов из россии попала в ад

На тридцатый день противостояния украинских военнослужащим оркам из армии россии, наши защитники рассказали о еще одном боевом достижении: бойцы одной из бригад ВСУ ювелирно уничтожили целую артиллерийскую батарею врага и показали эффектное видео об этом.

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Об этом в пятницу, 25 марта, сообщили на официальной странице Оперативного командования "Південь" в соцсети.

"Артиллерия 57 отдельной мотопехотной бригады уничтожила вражескую артиллерийскую батарею Д-30.", — говорится в тексте публикации.

Украинские военные постоянно отмечают, что у орков нет никаких шансов на то, чтобы отобрать у нас Родину и уверяют, что победа непременно будет за нами.

Публикация ВСУ в соцсети

Ранее "Телеграф" сообщал, что путинские войска продолжают нести страшные потери на украинских землях: только за месяц войны орков уменьшилось более 16 тысяч человек.

Также напомним, что бойцы Вооруженных сил Украины показали кадры уничтожения вражеской техники с помощью отечественной "Стугны". Кроме этого, в Харьковской области украинскими ЗРК были сбиты два боевых самолета оккупантов из российской федерации.

Теги:
#Украина #Россия #Война #ВСУ
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