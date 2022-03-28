Укр

Украинские гуси "разбомбили" оккупантов (видео)

Автор
Татьяна Кармазина Татьяна Кармазина
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Сбили самолет, а теперь бомбардируют Новость обновлена 28 марта 2022, 21:24
Сбили самолет, а теперь бомбардируют

В сеть слили видео с украинскими гусями-"бомбардировщиками"

Защищать Украину от российских захватчиков помогают даже дикие птицы. В сети опубликовали видео того, как украинские "боевые птицы из биолабораторий" бомбят россиян с воздуха.

"В сеть слили видео с украинскими гусями-бомбардировщиками. Просьба не распространять информацию о нашем тайном оружии!", — шутливо комментируют украинцы.

На видео видно, как гуси пролетают над техникой захватчиков прямо в тот момент, когда бойцы ВСУ бомбят врагов. Кажется, что именно гуси скидывают бомбу на войска рф.

Напомним, что ранее кремлевские пропагандисты на полном серьезе заявили, что в Украине разрабатывают биооружие, где якобы распространяют птичками разную "заразу".

Тема птиц вообще стала одной из громких – украинцы создают не только карикатуры, но и забавные видео с птицами. Это на фоне того, как недавно на Херсонщине стая диких гусей помогла сбить истребитель российских оккупантов. В его мотор, вероятно, попали несколько птиц.

Теги:
#Украина #Война #Оккупанты #Гуси
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